Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя администрации президента РК

Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала

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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, сообщает Акорда





В ходе встречи были обсуждены новые полномочия Уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.





Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания.





В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.