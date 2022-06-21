Ряд финансовых преступлений, связанных с бюджетом, предлагают приравнять к дисциплинарным проступкам

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Казахстане ряд финансовых преступлений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаков уголовных или административных правонарушений, предлагают приравнять к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим государственную службу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила на совместном заседании палат парламента глава Счетного комитета Наталья Годунова, за 2021 год было выявлено неэффективное использование государственных ресурсов на 413 млрд тенге.

Она отметила, что в настоящее время идут разработки поправок в Бюджетный кодекс и КоАП по пяти дефинициям.

Речь идет об установлении административной ответственности первых руководителей госорганов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств", - пояснила она.

По словам Годуновой, в Бюджетном кодексе эта норма уже закреплена, но в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены только 2 из 5 дефиниций.

Глава комитета подчеркнула, что было бы правильно приравнять совершение финансовых преступлений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаки уголовных или административных правонарушений, к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим госслужбу. Пересмотреть предлагается следующие операции:

оплата за невыполненные работы;

оплата за непоставленные товары и неоказанные услуги;

использование средств не по целевому назначению;

недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств;

необоснованное списание дебиторской задолженности.

Также Наталья Годунова считает, что должна быть ответственность за недостижение экономического эффекта от использования бюджетных инвестиций. Данная норма предусмотрена в проекте методики социально-экономического эффекта госрасходов.



