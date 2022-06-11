Счетный комитет: в 2021 году 413 млрд тенге, выделенных на решение социально-экономических задач, использованы неэффективно

За 2021 год поступления в республиканский бюджет (с учетом займов) исполнены на 100,5% к плану, расходы (без учета займов) - на 99,1%. Следует отметить, что неосвоение, сложившееся по итогам 2021 года в абсолютном выражении, является максимально высоким за последние 15 лет (минимальное неосвоение сложилось в 2018 году на сумму 1,5 млрд тенге)", - следует из отчета Счетного комитета.
По оценкам ведомства, в большей степени реальными причинами неосвоения явились слабое администрирование и несогласованность действий как между собой, так и с местными исполнительными органами.
Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2021 году, составила 413 млрд тенге, что на 156 млрд тенге меньше в сравнении с 2020 годом", - отметили в комитете.
В целом доходы республиканского бюджета на 36% сформированы за счет трансфертов из Национального фонда (4,5 трлн тенге). Данный показатель остается высоким на протяжении последних 3 лет (в 2019 году – 3,1 трлн тенге, в 2020 году – 4,8 трлн тенге).
При номинальном росте поступлений консолидированного бюджета отмечается их снижение по отношению к ВВП, что свидетельствует о несогласованности показателей роста экономики и налоговых поступлений. Это следствие недостаточного налогового администрирования и значительного теневого сектора", - сказано в документе.
Говоря об оценке эффективности реализации государственных и национальных программ, в ведомстве рассказали, что фактически не достигнуты задачи, поставленные главой государства, по переходу на формат лаконичных национальных проектов (с небольшим количеством показателей и индикаторов), понятных всем гражданам. Отмечается громоздкость разработанных национальных проектов, дублирование отдельных мероприятий с мероприятиями государственных программ.
Эффект от реализации госпрограммы оценивается по росту всей отрасли экономики и развитию социальной сферы без учета реального вклада от предпринятых мер при реализации конкретного программного документа… Программно-целевая ориентация бюджета в полном объеме не обеспечивается, как и не достигается значительный мультипликативный эффект на развитие соответствующих отраслей экономики", - подчеркивается в отчете.
Фактически на реализацию национальных проектов (кроме нацпроекта «Безопасная страна»), по информации Счетного комитета, выделено 3,1 трлн тенге, исполнение по которым составило 101,9%, или 53,7% от реальной (первоначально заявленной) потребности. Более 28% выделенных средств приходится на республиканский бюджет.