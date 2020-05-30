С 1 июня в Казахстане откроют детсады и фитнес-центры, с 15 - кинотеатры

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Сегодня Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова с учетом предложений населения и государственных органов приняла дополнительные решения по снижению ограничительных мер в стране, передает Kazakhstan Today.

Согласно решению МВК, с 1 июня 2020 года снимаются межрегиональные блокпосты . При этом по решению главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага распространения коронавируса.

Также с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки. Перевозка пассажиров будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями Министерства здравоохранения. Обеспечение контроля соблюдения установленных требований в железнодорожных и автовокзалах будет осуществляться сотрудниками Министерства внутренних дел.

Кроме того, возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров, работа всех объектов спорта, культуры без зрителей. Возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.

С 15 июня 2020 года будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

"Также с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде стран, Межведомственной комиссией государственным органам поручено проработать вопрос поэтапного возобновления международных авиарейсов (в рамках первого этапа с Южной Кореей, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном; в рамках второго этапа - с Объединенными Арабскими Эмиратами, Германией, Турцией и Таиландом). Даты возобновления международных авиарейсов будут определены в зависимости от открытия государственных границ и санитарно-эпидемиологической ситуации", - сообщает пресс-служба премьер-министра.

Принимая во внимание возобновление деятельности ряда отраслей и объектов, Межведомственная комиссия обращает внимание казахстанцев на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов).

По итогам заседания заместитель Е. Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.

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