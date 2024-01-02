С 1 января председательство в ОДКБ переходит к Казахстану
Фото: Акорда
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) переходит к Республике Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
Сотрудничество ОДКБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года. Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в "Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.
Это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов. Также следует продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств - членов ОДКБ. Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - сказал глава государства.
В выступлении еще одним приоритетом было обозначено развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, пристальное внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.
Следует продолжить совместную работу, чтобы не допускать выезда граждан наших стран, планирующих примкнуть к террористическим группам. Важно задействовать механизм по розыску, задержанию и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Предлагаем активизировать деятельность Рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - сказал президент Казахстана.
По его словам, организация также должна противодействовать незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции. Работу следует выстраивать с учетом всех актуальных факторов, в том числе роста распространения синтетических наркотиков. Определяющее значение имеет такой механизм, как Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков", - отметил глава государства.
Он также считает значимыми направлениями работы борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью, углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.
В современных условиях динамично меняется характер угроз и арсенал средств, которые берут на вооружение киберпреступники. Представляется важным учитывать это при использовании нашего основного инструмента - операции ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "ПРОКСИ", - сказал лидер Казахстана.