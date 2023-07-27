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С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказ главы МВД Марата Ахметжанова, согласно которому утверждаются новые правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов в Казахстане, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.
Согласно правилам, документы, удостоверяющие личность, содержат следующие данные:
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол;
- национальную принадлежность - по желанию владельца в документах, удостоверяющих личность;
- гражданство;
- фотографию;
- наименование органа, выдавшего документ;
- дату выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документов;
- индивидуальный идентификационный номер.
С 1 января 2024 года документы также будут содержать отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".
Паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица, а также фактического пребывания, в случаях утраты паспорта и (или) удостоверения личности, их замены в связи с истечением срока действия, переменой фамилии по заключению (расторжению) брака, непригодностью к дальнейшему использованию, видоизменением документов согласно новой технологии их изготовления, получения паспорта гражданина РК впервые на основании удостоверения личности гражданина РК, получения паспорта и (или) удостоверения личности гражданина РК впервые несовершеннолетними детьми на основании свидетельства о рождении.
Подтверждение постоянной регистрации документируемых лиц (достигших четырнадцати лет), независимо от причины оформления документов, удостоверяющих личность, уполномоченный орган получает посредством информационных систем. Вид на жительство иностранца в Казахстане, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом по месту постоянной регистрации документируемого лица.
Паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность (за исключением паспортов гражданина РК, оформленных в загранучреждениях РК), и вручаются лично владельцу или его законному представителю. Вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства выдаются уполномоченным государственным органом в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность, и вручаются лично владельцу или его законному представителю.
Проездной документ выдается уполномоченным государственным органом по месту учета документируемого лица в срок не позднее семнадцати рабочих дней со дня подачи заявки на получение документа и вручается лично владельцу или его законному представителю. Документы, удостоверяющие личность, используемые и представляемые в уполномоченный орган посредством сервиса цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.
По желанию физического лица документы, удостоверяющие личность, выдаются в ускоренном порядке со дня оформления:
1) паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент - до одного рабочего дня, в областных центрах - до трех рабочих дней;
2) паспорт гражданина РК, удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства в городах Астана, Алматы, Актобе, Шымкент - до трех рабочих дней, в областных центрах - до пяти рабочих дней, в районах и городах областей - до семи рабочих дней.
Оплата за ускоренную выдачу документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции.
Ранее тало известно, что МВД совместно с заинтересованными госорганами запущен новый пилотный проект по присвоению детям ИИН сразу после рождения.