С сегодняшнего дня детям из малообеспеченных семей начнут выдавать гарантированный соцпакет

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня в Казахстане детям из малообеспеченных семей начнут выдавать гарантированный соцпакет, передает Kazakhstan Today.

Состав гарантированного соцпакета для детей из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), сформировало Министерство труда и социальной защиты населения на основании рекомендаций Минздрава и МОН.

Гарантированный соцпакет предусматривается для детей в возрасте от 1 до 6 лет и от 6 до 18 лет. Планируется, что для детей в возрасте от 1 до 6 лет в него будут входить продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. В свою очередь, продуктовый набор будет отличаться по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет", - сообщили ранее в пресс-службе МТСЗН.

Продуктовые наборы сформированы на основании рекомендаций по питанию Минздрава и будут выдаваться раз в месяц, на период назначения АСП. В набор продуктов питания для детей от года до 3 лет входят: молоко ультрапастеризованное, 2,5%, 1,95 литра; детское печенье (для детей в возрасте от 5 месяцев), 180 граммов; крупа манная фасованная, 700 граммов; каша детская гипоаллергенная в ассортименте (для детей в возрасте от 5 месяцев), 320 граммов; пюре детское гипоаллергенное в ассортименте, 1150 граммов; крупа кукурузная фасованная, 400 граммов; хлопья овсяные фасованные, 800 граммов. В набор продуктов для детей в возрасте от 3 до 6 лет входят: молоко ультрапастеризованное 2,5%, 1,95 литра; макароны из твердых сортов пшеницы, 800 граммов; хлопья овсяные фасованные, 800 граммов; масло подсолнечное, 0,8 литра; гематоген классический, 240 граммов; молочные подушечки для завтрака с содержанием цельных злаков, 250 граммов; детское печенье (для детей в возрасте от 5 месяцев), обогащённое железом и витаминами С и В, 360 граммов; крупа перловая фасованная, 1 килограмм; крупа гречневая фасованная, 1600 граммов; горох колотый фасованный, 800 граммов; крупа манная фасованная, 700 граммов; мед натуральный, 200 граммов. Данные наборы не предназначены для обеспечения дневного рациона питания ребенка, их цель - компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме, подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что состав набора товаров бытовой химии для детей в возрасте от года до 6 лет включает предметы личной гигиены: детский крем, крем-мыло, мыло хозяйственное, зубную пасту, детский шампунь, зубную щетку, стиральный порошок. Данным набором дети из малообеспеченных семей будут обеспечиваться раз в квартал, на период назначения АСП. Гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет будет состоять из 4 частей. Он включает: одноразовое школьное питание по месту обучения, обеспечение школьной формой, школьными принадлежностями, возмещение 50% проезда на городском транспорте. Комплектами школьной формы, а также школьных принадлежностей дети будут обеспечиваться раз в год. Сертификаты на их приобретение планируется выдавать в августе, перед началом учебного года.

Мальчикам будут выдаваться: пиджак, жилет, брюки, парадная рубашка, повседневная рубашка, в зимнее время - трикотажный жилет. Девочкам: пиджак, жилет, юбка, классическая блуза. В зимнее время - трикотажный жилет и сарафан.

Предполагается, что комплекты школьных принадлежностей для детей начальных, средних и старших классов будут отличаться по составу. Комплект для учащихся начальной школы включают: рюкзак, дневник, простые тетради в количестве 20 штук, пенал, альбом для рисования, шариковые ручки - 5 штук, простые карандаши - 10 штук, обложки - 15 штук, пластилин, акварельные краски, линейку и ластик.

Для учащихся средней школы в комплекте предусматривается: рюкзак, дневник, простые тетради в количестве 20 штук, общие тетради - 10 штук, пенал, альбом для рисования, шариковые ручки - 5 штук, простые карандаши - 10 штук, обложки - 15 штук, линейка и ластик.

Комплект для учащихся старшей школы включает: рюкзак, дневник, простые тетради - 20 штук, общие тетради - 10 штук, пенал, шариковые ручки - 5 штук, простые карандаши - 10 штук обложки - 15 штук, линейку, циркуль и ластик.

Ежедневное школьное питание по месту обучения будет осуществляться по установленным нормам. Что касается льготного проезда, то детям в возрасте от 7 до 15 лет статьей 13 закона "О транспорте в Республике Казахстан" гарантируется проезд на городском общественном транспорте в виде льготы в размере 50% от стоимости билета, напомнили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2019 года мажилис одобрил законопроекты по вопросам соцобеспечения казахстанцев , которые предусматривают новые подходы оказания АСП.

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