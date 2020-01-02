С сегодняшнего дня детям из малообеспеченных семей начнут выдавать гарантированный соцпакет

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня в Казахстане детям из малообеспеченных семей начнут выдавать гарантированный соцпакет, передает Kazakhstan Today.
Состав гарантированного соцпакета для детей из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), сформировало Министерство труда и социальной защиты населения на основании рекомендаций Минздрава и МОН.
Гарантированный соцпакет предусматривается для детей в возрасте от 1 до 6 лет и от 6 до 18 лет. Планируется, что для детей в возрасте от 1 до 6 лет в него будут входить продуктовый набор и набор товаров бытовой химии. В свою очередь, продуктовый набор будет отличаться по своему составу в зависимости от возрастной категории детей: от 1 до 3 лет и от 3 до 6 лет", - сообщили ранее в пресс-службе МТСЗН.
Продуктовые наборы сформированы на основании рекомендаций по питанию Минздрава и будут выдаваться раз в месяц, на период назначения АСП. В набор продуктов питания для детей от года до 3 лет входят: молоко ультрапастеризованное, 2,5%, 1,95 литра; детское печенье (для детей в возрасте от 5 месяцев), 180 граммов; крупа манная фасованная, 700 граммов; каша детская гипоаллергенная в ассортименте (для детей в возрасте от 5 месяцев), 320 граммов; пюре детское гипоаллергенное в ассортименте, 1150 граммов; крупа кукурузная фасованная, 400 граммов; хлопья овсяные фасованные, 800 граммов. В набор продуктов для детей в возрасте от 3 до 6 лет входят: молоко ультрапастеризованное 2,5%, 1,95 литра; макароны из твердых сортов пшеницы, 800 граммов; хлопья овсяные фасованные, 800 граммов; масло подсолнечное, 0,8 литра; гематоген классический, 240 граммов; молочные подушечки для завтрака с содержанием цельных злаков, 250 граммов; детское печенье (для детей в возрасте от 5 месяцев), обогащённое железом и витаминами С и В, 360 граммов; крупа перловая фасованная, 1 килограмм; крупа гречневая фасованная, 1600 граммов; горох колотый фасованный, 800 граммов; крупа манная фасованная, 700 граммов; мед натуральный, 200 граммов. Данные наборы не предназначены для обеспечения дневного рациона питания ребенка, их цель - компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме, подчеркнули в пресс-службе.
Также в ведомстве сообщили, что состав набора товаров бытовой химии для детей в возрасте от года до 6 лет включает предметы личной гигиены: детский крем, крем-мыло, мыло хозяйственное, зубную пасту, детский шампунь, зубную щетку, стиральный порошок. Данным набором дети из малообеспеченных семей будут обеспечиваться раз в квартал, на период назначения АСП. Гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет будет состоять из 4 частей. Он включает: одноразовое школьное питание по месту обучения, обеспечение школьной формой, школьными принадлежностями, возмещение 50% проезда на городском транспорте. Комплектами школьной формы, а также школьных принадлежностей дети будут обеспечиваться раз в год. Сертификаты на их приобретение планируется выдавать в августе, перед началом учебного года.
Мальчикам будут выдаваться: пиджак, жилет, брюки, парадная рубашка, повседневная рубашка, в зимнее время - трикотажный жилет. Девочкам: пиджак, жилет, юбка, классическая блуза. В зимнее время - трикотажный жилет и сарафан.
Предполагается, что комплекты школьных принадлежностей для детей начальных, средних и старших классов будут отличаться по составу. Комплект для учащихся начальной школы включают: рюкзак, дневник, простые тетради в количестве 20 штук, пенал, альбом для рисования, шариковые ручки - 5 штук, простые карандаши - 10 штук, обложки - 15 штук, пластилин, акварельные краски, линейку и ластик.
Для учащихся средней школы в комплекте предусматривается: рюкзак, дневник, простые тетради в количестве 20 штук, общие тетради - 10 штук, пенал, альбом для рисования, шариковые ручки - 5 штук, простые карандаши - 10 штук, обложки - 15 штук, линейка и ластик.
Комплект для учащихся старшей школы включает: рюкзак, дневник, простые тетради - 20 штук, общие тетради - 10 штук, пенал, шариковые ручки - 5 штук, простые карандаши - 10 штук обложки - 15 штук, линейку, циркуль и ластик.
Ежедневное школьное питание по месту обучения будет осуществляться по установленным нормам. Что касается льготного проезда, то детям в возрасте от 7 до 15 лет статьей 13 закона "О транспорте в Республике Казахстан" гарантируется проезд на городском общественном транспорте в виде льготы в размере 50% от стоимости билета, напомнили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре 2019 года мажилис одобрил законопроекты по вопросам соцобеспечения казахстанцев, которые предусматривают новые подходы оказания АСП.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства