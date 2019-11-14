Повышающий требования к назначению АСП законопроект одобрил мажилис

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил во втором чтении законопроекты по вопросам соцобеспечения казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК депутаты палаты, рассмотрев во втором чтении, одобрили проекты законов "Об обязательном социальном страховании" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования", сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Первый законопроект был разработан Минтруда во исполнение поручений главы государства от 10 января 2018 года и направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами соцвыплат, а также на обеспечение роста средних размеров соцвыплат с 2020 года.

В документе пересмотрены параметры, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%.

Второй проект закона предусматривает внедрение нового государственного пособия многодетным семьям, совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи (АСП) и введение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей.

Так, законопроектом предлагается с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4 детьми - 42 496 тенге; с 5 детьми - 53 127 тенге; с 6 детьми - 63 757 тенге; с 7 и более детьми - 74 388 тенге.

Новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП - среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; усиление требований к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье; увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.

В рамках предоставления гарантированного социального пакета предлагается обеспечить детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет - горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено введение механизма возмещения стоимости технических средств реабилитации (ТСР) в пределах средних цен, зарегистрированных на портале социальных услуг, который будет запущен с 1 января 2020 года. При этом лица с инвалидностью получают возможность доплатить разницу самостоятельно при выборе более дорогих товаров и услуг.

Создание портала позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных соцуслуг от 8 месяцев до 1-2 недель посредством проактивного формата их назначения. Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку инвалиды смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги.

В целях бесперебойного обеспечения в 2020 году товары и услуги реабилитации будут предоставляться инвалидам на альтернативной основе - через портал и по действующей системе проведения процедур госзакупок. Полный переход на проактивный формат через портал предусмотрен с 2021 года.

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