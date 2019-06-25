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Мошенничество с получением АСП повлекло незапланированное увеличение бюджетных расходов

24.06.2019, 17:37 5941
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социальной защиты населения, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы президента, о ситуации с оказанием адресной социальной помощи доложил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев.
 

В этой важной сфере проводится большая работа, которая позволила улучшить положение социально уязвимых слоев населения. В то же время выявлены многочисленные случаи нарушения процедуры выдачи АСП, вплоть до использования мошеннических схем, что привело к незапланированному увеличению бюджетных расходов", - сообщил Бердибек Сапарбаев.

 
В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность выстраивания справедливой социальной политики прежде всего в отношении людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Президент также отметил необходимость безотлагательного внедрения единой социальной карты с использованием цифровой платформы.
 
По итогам обсуждения вопроса глава государства в целях исключения злоупотреблений в данной сфере поручил министру труда и соцзащиты принять срочные меры по упорядочению выдачи адресной социальной помощи, а также дал ряд конкретных поручений администрации президента и правительству.
 
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровизации для прекращения мошенничества с получением АСП. Вскоре после увеличения соцпособия, в Казахстане участились случаи разводов многодетных родителей.
 
По данным МТСЗН, на сегодняшний день в республике насчитывается около 237 тыс. многодетных матерей с шестью и более детьми, на выплату пособия которым ежегодно выделяется порядка 45 млрд тенге
 

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