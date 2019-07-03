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Минтруда приостановит адресную помощь тем, кто не хочет работать

02.07.2019, 16:36 9802
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Минтруда и социальной защиты населения намерено приостанавливать адресную социальную помощь (АСП) тем, кто не хочет работать. Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава ведомства Бердыбек Сапарбаев, передает Kazakhstan Today.
 
Как пишет primeminister.kz, на данный момент АСП получили 285 тыс. семей, или 1,4 млн казахстанцев, в том числе 900 тыс. детей. По данным Минтруда, из числа тех, кто на сегодняшний день получает АСП, 393 тыс. человек являются трудоспособными. 81 тыс. из них в обязательном порядке должны трудоустраиваться. Однако лишь 38 тыс. из них работают. Социальный договор заключили 30 тыс. человек.
 

Это очень низкий показатель. Самая главная наша задача - если в семье, которая получает АСП, есть трудоспособные люди, то они должны работать. Поэтому мы всегда говорим акимам регионов, что необходимо заключать социальный договор, затем в обязательном порядке трудоустраивать. Если человек не будет работать, тогда мы приостановим выплату АСП. Есть такое требование и закон", - отметил министр.

 
Сапарбаев также отметил, что людей, которые просят работу, очень мало. Все хотят получать АСП. В этом вопросе, как отметил министр, важно не допустить иждивенчества.
 

Самое главное - мы не должны допускать иждивенчество. В Актау Касым-Жомарт Кемелевич сказал: "Мы должны различать нужду и иждивенчество". Нельзя допускать, чтобы люди лежали дома и получали АСП в размере 100 тыс. тенге или 180 тыс. тенге. Поэтому мы говорим: есть нарушения закона и будем сокращать выплату АСП", - сказал Сапарбаев.

 
Государство со своей стороны будет оказывать меры поддержки по трудоустройству. Во-первых, будут предоставляться бесплатные безвозвратные гранты на 505 тыс. тенге без процентов и комиссий. Во-вторых, будет выдаваться микрокредит под 6%. В-третьих, если у гражданина нет специальности, у него будет возможность пройти обучение на краткосрочных курсах и получить специальность. После получения специальности и выдачи сертификата он сможет разработать свой бизнес-план и открыть свое дело. Для матерей, воспитывающих детей-инвалидов, планируется открыть социальные рабочие места. Для этого будут выделяться дополнительные средства. 
 

Если работодатели будут открывать рабочие места для матерей, воспитывающих детей-инвалидов, то мы им будем выплачивать субсидию в 35%", - проинформировал министр. 

 
Также Сапарбаев сообщил, что МТСЗН планирует ужесточить условия назначения и выплаты АСП. Так как в некоторых регионах имеют место незаконные выплаты, когда доходы неправильно рассчитываются, отсутствуют заключение социального договора и другие документы. Бывали случаи, когда АСП один и тот же человек получил по 2-3 раза. В соответствии с этим количество людей, которые получают АСП, будет сокращено.
 
Как сообщалось ранее, мошенничество с получением АСП повлекло незапланированное увеличение бюджетных расходов.
 

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