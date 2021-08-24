Сагинтаев представил президенту программу "Новый Алматы"

АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективами модернизации городской среды Алматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Рабочий визит президента начался с презентации ряда проектов по благоустройству южной столицы, сообщает akorda.kz

О реализации программы "Новый Алматы", нацеленной на развитие полицентричной модели города главе государства сообщил аким Бакытжан Сагинтаев. Ее цель заключается в создании комфортных условий для проживания, формировании новых общественных пространств для активного отдыха горожан.

Заслушав доклад, президент отметил, что основной целью всех проектов должно быть создание безопасной городской среды и сохранение зеленого фонда города. По мнению Токаева, сформированные парковые пространства должны быть удобными для местных жителей.

В целом президент положительно оценил проводимую в городе работу и поручил уделить особое внимание созданию современных зон для отдыха горожан и пешеходной инфраструктуры в каждом районе.

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