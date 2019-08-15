Сагинтаев прибыл на место селевого выброса в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл на место селевого выброса, передает Kazakhstan Today.

Бакытжан Сагинтаев на месте. Организуются необходимые противоселевые работы", - сообщил пресс-секретарь акима города Асет Мукажанов в Instagram.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города пояснили , что "в связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца, 14 августа текущего года, в 06.20, произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам, с ориентировочным расходом 5 кубометров в секунду, уровень воды в озере понизился на 5 метров, предварительный объем сошедшей воды составляет более 20 тыс. кубометров".

Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сирено-речевые устройства (СРУ были запущены локально, только в ущелье). Для оповещения населения также направлены пожарные подразделения Наурызбайского района, дорожно-патрульные экипажи через сигнально громкоговорящую связь. Приведены в готовность пункты приема пострадавшего населения в Наурызбайском районе, для эвакуации подготовлены школы в Бостандыкском районе", - отметили в ДЧС.

На участке вдоль русла речки Каргалы Наурызбайского района была отключена подача газоснабжения и обесточена электроэнергия. Сформирован оперативный штаб по ликвидации ЧС, Службы гражданской защиты собраны для работы в ситуационно-кризисном центре ДЧС Алматы. Борты "КазАвиаСпаса", Службы спасения Алматы и личный состав Национальной гвардии приведены в готовность.

Весь личный состав, силы и средства ДЧС Алматы были подняты по тревоге для реагирования", - добавили в ведомстве.













В текущем году превентивные работы по опорожнению данного озера были начаты с 6 июня, для этого были привлечены 6 насосов повышенной производительности, сифонные нити из пластиковых труб, а также с помощью экскаватора был проложен эвакуационный канал для транзитного спуска воды. В целом с начала работ было сброшено 1,6 млн кубометров воды при первоначальном объеме 77,2 тыс. кубометров воды. Если бы не притоки, можно было опорожнить данное озеро в 20 раз.

Заранее были определены 8 участков, подверженных подтоплениям в случае селевого выброса, а также подготовлена группировка сил и средств, для экстренного реагирования с общим количеством 59 единиц техники, 216 человек.

В настоящее время (08.43) прекратилось выклинивание воды из озера, критический расход воды в русле реки Каргалы не наблюдается. В целом русло реки Каргалы стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. кубов в секунду. Текущий расход в настоящее время составляет 3,6 куб. л/с. Обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники", - резюмировали в ДЧС.

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