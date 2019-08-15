ДЧС: в Наурызбайском районе Алматы произошел селевой выброс в небольшом объеме

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В Наурызбайском районе Алматы произошел селевой выброс в небольшом объеме, сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), передает Kazakhstan Today.

14 августа 2019 года прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе. УСПЕЛИ ОПОВЕСТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ. Определили пункты сбора пострадавшего населения, сборно-эвакуационные пункты. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. Предупреждаем, выводим население. Департаментом по ЧС Алматы производится оповещение населения ниже русла реки Каргалинка в Ауэзовский и Алатауский районы", - проинформировал начальник ДЧС с плотины Каргалы.

По данным ведомства, за счет принятых в последний месяц мер озеро опорожнено в два раза с 77 тыс. кубов до 26 тыс. кубов. Для сравнения - в 2015 году объем прорыва составил 30 тыс. кубов.

Проектная мощность плотины - 1,2 млн кубов. Сюда дойдет до 600 тыс. кубов. Аварийный сброс рассчитан на 10 кубов в секунду. Бетонирование и укрепление русла реки выполнено с учетом приема до 20 кубов в секунду", - отмечается в сообщении ведомства.

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