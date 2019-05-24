"Самрук-Казына" и Минтруда окажут содействие в лечении за рубежом порядка 100 детей с неизлечимыми в РК заболеваниями

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Председатель правления АО ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев подписали уникальный меморандум о реализации социальных инициатив, передает Kazakhstan Today.

В рамках меморандума будет осуществляться сотрудничество по формированию благоприятных условий для детей из малообеспеченных и многодетных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан, инвалидов, ветеранов, несовершеннолетних и молодежи.

"В частности, стороны осуществят лечение за рубежом не менее 100 детей с заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане, обеспечат безмедикаментозной коррекцией аутизма не менее 100 детей, медицинской реабилитацией не менее 1 500 детей с диагнозом "детский церебральный паралич", медицинской помощью не менее 60 000 жителей отдаленных населенных пунктов", - сообщили в пресс-службе фонда.

Наряду с этим будет продолжено развитие дворовых клубов для укрепления здоровья и развития творческих способностей не менее 1500 детей, организованы обзорные экскурсий по Казахстану для 600 детей из отдаленных поселков и станций, оказана социально-бытовая помощь и бесплатный проезд по всем железнодорожным сообщениям Казахстана и стран Содружества Независимых Государств не менее 1400 ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, установлено не менее 40 универсальных спортивных и детских игровых площадок.

Вместе с тем планируется предоставление не менее 30 проездных грантов для участия детей и подростков в возрасте до 18 лет в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях. Предусмотрено привлечение, отбор и развитие не менее 30 талантливых выпускников вузов, способных решать различные отраслевые задачи.

Кроме того, будет продолжена работа по привлечению и отбору кандидатов для стажировки в проектах цифровизации производственной отрасли, направленной на развитие практического опыта не менее 60 выпускников с последующим трудоустройством.

Меморандум также предусматривает развитие социального предпринимательства путем оказания финансовой и нефинансовой поддержки инициативам не менее 50 некоммерческих организаций и поддержку организаций инвалидов - производителей страны посредством закупа товаров в рамках утвержденных правил.

Подписание проходит в рамках Программы Елбасы "Общество благополучия: 10 целей десятилетия", направленной на поддержку и развитие проактивной социальной политики. Меморандум позволит объединить наши усилия с целью дальнейшего эффективного развития социальной сферы, повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, реализации социальных инициатив", - отметил председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.

В свою очередь, Бердибек Сапарбаев отметил, что в совместная деятельность в данном направлении откроет новые возможности для эффективного решения социальных проблем.

Проблемы социально уязвимых слоев населения, в особенности, обеспечение жильем многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, сегодня остаются одним из наиболее острых проблем общества, требующих совместных действий государства и бизнеса", - заключил глава Минтруда.

Единым оператором благотворительной деятельности группы компаний выступает Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust. Напомним, с начала 2019 года Фонд реализует 15 социальных проектов от всей группы компаний фонда, направленных на решение социально значимых для населения вопросов, на общую сумму 4,8 млрд тенге. Организованы бесплатные курсы реабилитации для 1170 детей с диагнозом "детский церебральный паралич". Более 9000 детей школьного возраста посещают образовательные кружки и спортивные секции на бесплатной основе и принимают участие в спортивных соревнованиях.

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