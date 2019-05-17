В Нур-Султане за счет дополнительных средств очередникам выдадут около 1800-1900 квартир

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в городском акимате прошла встреча акима города Бахыта Султанова с многодетными матерями, передает Kazakhstan Today.

В акимат пришли около 70 жительниц столицы. Помимо акима, их выслушали представители Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения РК.

За последнее время профильными управлениями проведена большая работа по социальной поддержке граждан. В результате составлена база данных особо нуждающихся семей, определены конкретные нужды и проблемы. Разработаны индивидуальные планы мер по поддержке каждой семьи", - сообщили в пресс-службе акима .

По словам Б. Султанова, в столице в очереди на жилье стоят граждане, относящиеся к социально уязвимой категории населения, в том числе многодетные матери, малоимущие граждане и люди с ограниченными возможностями.

Аким сообщил, что за счет дополнительных средств планируется выдать около 1800-1900 квартир.

Будем стараться удваивать этот объем в последующие годы. Но все должно быть в рамках требований законодательства о выдаче жилья. Мы должны обеспечить муниципальным жильем малообеспеченные и особо нуждающиеся семьи, в том числе многодетные", - сказал он.

Бахыт Султанов отметил, что для каждой семьи, испытывающей трудности, будут определены инструменты поддержки, используя возможности программ "Дорожная карта занятости", "Дорожная карта бизнеса" и адресную социальную помощь . Также будут решаться вопросы граждан по трудоустройству.

Мы поможем нашим гражданам в переобучении либо в повышении квалификации с последующим трудоустройством по приоритетным для города направлениям", - отметил Бахыт Султанов.

В акимате подчеркнули, что все просьбы, которые озвучили многодетные матери, будут оперативно систематизированы и проанализированы. По каждому обращению будут даны разъяснения.

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