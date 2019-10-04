Сапарбаев раскритиковал спортивное ведомство за низкие результаты на чемпионатах мира

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Вице-премьер РК Бердибек Сапарбаев раскритиковал Министерство культуры и спорта за результаты на чемпионатах мира, передает Kazakhstan Today.

Результаты очень плохие. По боксу заняли третье общекомандное место, по тяжелой атлетике - 12-е, по борьбе - 14-е. Единственная золотая медаль у боксеров. Хотя поддержка министерства, Национального олимпийского комитета, федераций и спонсоров на должном уровне. Тогда где результат? Профильное министерство слабо координирует эту работу. Спорт - это имидж всей страны. Проведите работу над ошибками, чтобы показать достойные результаты на Олимпиаде в Токио. Времени осталось мало", - подчеркнул Сапарбаев на совещании по итогам выступлений национальных сборных команд по видам борьбы, боксу, тяжелой атлетике на прошедших недавно чемпионатах мира.

Также вице-премьер указал на прозрачность и объективность при отборе спортсменов на соревнования.

В спорте блата, дискриминации ни в коем случае не должно быть! Защищать честь нашей страны должны лучшие спортсмены. Необходимо развивать массовый спорт, готовить молодое поколение профессиональных спортсменов. Материально-техническая база у нас хорошая, поэтому нужно максимально эффективно использовать спортивные сооружения, особенно в регионах", - заключил он.

Как пишет primeminister.kz , на мировых первенствах казахстанские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали по боксу; 3 серебряные, 4 бронзовые медали по видам борьбы и 1 серебряную медаль по тяжелой атлетике.

Что касается подготовки к Олимпиаде, по словам вице-министра культуры и спорта Ельдоса Рамазанова, на сегодня в копилке Казахстана имеется 20 лицензий по 9 видам спорта. Всего планируется завоевать не менее 100 лицензий.

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