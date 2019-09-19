Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий штраф за нарушение спортсменами антидопинговых правил

Добро" депутатов во 2-м чтении получили законодательные поправки по вопросам физической культуры и спорта. В ходе работы над документом депутатами уточнены такие понятия, как "дисквалификация спортсмена", "дисквалификация тренера, тренера-преподавателя, специалиста по спортивной медицине, иного специалиста в области физической культуры, спортивного судьи". Законопроект дополнен понятиями "спортивная этика", "первый тренер", "личный тренер", "дисквалификация животных, участвующих в спортивном соревновании". Выработан "механизм" лишения жилища, спортивного звания, спортивного разряда и квалификационной категории для спортсменов, тренеров и иных сопричастных субъектов физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба палаты.
Наряду с этим предусмотрено исключение первых тренеров, осуществлявших подготовку спортсмена на начальных (ранних) этапах подготовки спортсменов высокого класса, из категории лиц, которые подпадают под возврат денежных поощрений.
Законопроект направлен, в частности, на введение административной ответственности за нарушение антидопинговых правил, усиление статуса Национальной антидопинговой организации и наступление последствий за использование допинга. В частности, административный штраф за нарушение антидопинговых правил составляет 200 МРП", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, проектом закона предусматривается защита интересов чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр при присуждении более высокого спортивного результата, а также соблюдаются потребности чемпионов и призеров Паралимпийских игр при получении жилищ от местного исполнительного органа. Предлагается процедура выдачи жилья чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за счет средств местных бюджетов.
Нововведение законопроекта закрепляет основания предоставления чемпионам и призерам жилья в аренду из коммунального жилищного фонда местного исполнительного органа, а по истечении 10 лет получения его в собственность. При этом в случае смерти чемпионов и призёров мировых первенств депутатами предложено учесть интересы их наследников для получения данного жилья в собственность", - отметили в мажилисе.
Среди новелл законопроекта - образование корпоративного фонда, единого оператора, призванного оказывать благотворительную помощь в области физической культуры и спорта, закрепление деятельности Национального сурдлимпийского движения и Национального сурдлимпийского комитета, а также наделение Национального паралимпийского комитета государственным заданием.
Кроме того, сегодня мажилис одобрил ратификацию Договора Казахстана с Украиной об экстрадиции, который повысит эффективность сотрудничества двух стран в борьбе с преступностью.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ужесточат наказание за использование допинга.
Напомним, победитель турнира по казакша курес "Казахстан Барысы-2017" Еламан Ергалиев дисквалифицирован на два года за использование запрещенных препаратов. Казахстанскую биатлонистку Кристину Боровикову дисквалифицировали на четыре года за допинг. Также за допинг на два года дисквалифицирован казахстанский гимнаст Андрей Лунгул, а казахстанские спортсмены Светлана Подобедова и Ирина Некрасова, ранее уличенные в допинге, вернули олимпийские награды.
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