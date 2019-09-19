Мажилис одобрил законопроект, предусматривающий штраф за нарушение спортсменами антидопинговых правил

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили ряд новых законопроектов, передает Kazakhstan Today.

Добро" депутатов во 2-м чтении получили законодательные поправки по вопросам физической культуры и спорта. В ходе работы над документом депутатами уточнены такие понятия, как "дисквалификация спортсмена", "дисквалификация тренера, тренера-преподавателя, специалиста по спортивной медицине, иного специалиста в области физической культуры, спортивного судьи". Законопроект дополнен понятиями "спортивная этика", "первый тренер", "личный тренер", "дисквалификация животных, участвующих в спортивном соревновании". Выработан "механизм" лишения жилища, спортивного звания, спортивного разряда и квалификационной категории для спортсменов, тренеров и иных сопричастных субъектов физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба палаты.

Наряду с этим предусмотрено исключение первых тренеров, осуществлявших подготовку спортсмена на начальных (ранних) этапах подготовки спортсменов высокого класса, из категории лиц, которые подпадают под возврат денежных поощрений.

Законопроект направлен, в частности, на введение административной ответственности за нарушение антидопинговых правил, усиление статуса Национальной антидопинговой организации и наступление последствий за использование допинга. В частности, административный штраф за нарушение антидопинговых правил составляет 200 МРП", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, проектом закона предусматривается защита интересов чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр при присуждении более высокого спортивного результата, а также соблюдаются потребности чемпионов и призеров Паралимпийских игр при получении жилищ от местного исполнительного органа. Предлагается процедура выдачи жилья чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за счет средств местных бюджетов.

Нововведение законопроекта закрепляет основания предоставления чемпионам и призерам жилья в аренду из коммунального жилищного фонда местного исполнительного органа, а по истечении 10 лет получения его в собственность. При этом в случае смерти чемпионов и призёров мировых первенств депутатами предложено учесть интересы их наследников для получения данного жилья в собственность", - отметили в мажилисе.

Среди новелл законопроекта - образование корпоративного фонда, единого оператора, призванного оказывать благотворительную помощь в области физической культуры и спорта, закрепление деятельности Национального сурдлимпийского движения и Национального сурдлимпийского комитета, а также наделение Национального паралимпийского комитета государственным заданием.

Кроме того, сегодня мажилис одобрил ратификацию Договора Казахстана с Украиной об экстрадиции, который повысит эффективность сотрудничества двух стран в борьбе с преступностью.









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