Казахстанскую биатлонистку Боровикову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Казахстанскую биатлонистку Кристину Боровикову дисквалифицировали на четыре года за допинг, передает Kazakhstan Today.
Наличие запрещенных препаратов показал анализ Кристины Боровиковой, казахстанской биатлонистки. В анализе спортсменки, взятом в соревновательный период, был обнаружен мельдоний", - сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).
По информации НОК, дисквалификация Кристины составит четыре года, с 25 января 2019 по 25 января 2023 года.
НОК придерживается строгой политики нулевой терпимости в вопросах применения допинга и выражает полную поддержку инициативам Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по защите "чистых" спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК не может добиться возврата медалей от некоторых казахстанских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.
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