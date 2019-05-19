Казахстанскую биатлонистку Боровикову дисквалифицировали на четыре года за допинг

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Казахстанскую биатлонистку Кристину Боровикову дисквалифицировали на четыре года за допинг, передает Kazakhstan Today.

Наличие запрещенных препаратов показал анализ Кристины Боровиковой, казахстанской биатлонистки. В анализе спортсменки, взятом в соревновательный период, был обнаружен мельдоний", - сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК).

По информации НОК, дисквалификация Кристины составит четыре года, с 25 января 2019 по 25 января 2023 года.

НОК придерживается строгой политики нулевой терпимости в вопросах применения допинга и выражает полную поддержку инициативам Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по защите "чистых" спортсменов

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