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За допинг на два года дисквалифицирован казахстанский гимнаст Андрей Лунгул

14.06.2019, 12:10 7912
За допинг на два года дисквалифицирован казахстанский гимнаст Андрей Лунгул
Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - За допинг на два года дисквалифицирован казахстанский гимнаст Андрей Лунгул, передает Kazakhstan Today.
 
Как указано на сайте Национального антидопингового центра, во внесоревновательной пробе спортсмена обнаружили фуросемид. Срок дисквалификации - с 12 июня 2019 года по 12 июня 2021 года.
 
По данным портала olympic.kz, Андрей Лунгул, 1999 года рождения, представляет Костанайскую область.
 
Напомним, ранее за допинг на четыре года дисквалифицировали биатлонистку Кристину Боровикову, а борец Еламан Ергалиев за использование запрещенных препаратов дисквалифицирован на два года. В начале июня уличенные в применении допинга казахстанские спортсменки Светлана Подобедова и Ирина Некрасова вернули олимпийские награды.
 

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