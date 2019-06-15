Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - За допинг на два года дисквалифицирован казахстанский гимнаст Андрей Лунгул, передает Kazakhstan Today.

Как указано на сайте Национального антидопингового центра, во внесоревновательной пробе спортсмена обнаружили фуросемид. Срок дисквалификации - с 12 июня 2019 года по 12 июня 2021 года.

По данным портала olympic.kz, Андрей Лунгул, 1999 года рождения, представляет Костанайскую область.

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