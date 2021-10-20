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Сапиев прокомментировал освобождение от должности

19.10.2021, 19:17 84889
Сапиев прокомментировал освобождение от должности
Фото: Instagram Серика Сапиева
НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Экс-председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Серик Сапиев в соцсетях прокомментировал освобождение от должности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Друзья! Принял решение покинуть пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры. Выражаю благодарность всем руководителям и коллегам, которые ПОМОГАЛИ мне в годы моей работы в Министерстве! Остаюсь в спорте", - написал Сапиев в Instagram.

 
Напомним, Серик Сапиев уволился с поста председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана.
 

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Токаев посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей в Жезказгане

20.10.2021, 15:21 5752
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей "Оркен" в Жезказгане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учебное заведение с казахским языком обучения построено в 2020 году и рассчитано на 900 мест. В школе-интернате дают профессионально-ориентированное и профильное образование по естественно-математическому направлению. 
 

Наука и образование очень важны. Как говорится, сильный победит одного, ученый – тысячу. Знание – это самый мощный и эффективный инструмент в стремительно меняющемся современном мире. Если ты достаточно образован, то обязательно преодолеешь все трудности. Поэтому будьте достойными гражданами нашего государства. Будущее нашей страны в ваших руках", – подчеркнул президент, обращаясь к школьникам.

 
В ходе посещения главе государства доложили об исполнении его поручений по обеспечению качественного образования в Карагандинской области.
 

В 499 школах региона обучаются порядка 206 тысяч учащихся, из них 21 318 первоклассников. Для решения проблемы дефицита учебных мест на 2022-2025 годы запланировано строительство шестнадцати школ, в том числе трех – за счет государственно-частного партнерства, а также одной частной школы",- сообщает пресс-служба Акорды.

 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе модернизации сельских школ. В этом году в регионе отремонтировано 166 школ, до 2025 года планируется модернизировать еще 299.
 
 

Токаев прибыл в Карагандинскую область

20.10.2021, 12:32 19441
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Жезказгане глава государства даст официальный старт работе Жайремской полиметаллической обогатительной фабрики, а также ознакомится с планами компании "Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона", - написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

 
Кроме того, президент планирует посетить специализированную школу-интернат для одаренных детей "Оркен" и историко-культурный комплекс "Жошы хан" в Улытауском районе.
 

В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы

20.10.2021, 09:17 37909
В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвержден новый порядок пересечения госграницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с пандемией СOVID-19 продолжаются ограничения по пересечению госграницы. 13 октября 2021 года Межведомственной комиссией по нераспространению коронавирусной инфекции при правительстве РК утвержден новый порядок пересечения границы в период карантинных ограничений", - сообщили в погранслужбе КНБ.

 
Внесены изменения и послабления для выезжающих за пределы страны:
 
Граждане Казахстана, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми.
 
Иностранцы и лица без гражданства, следующие на похороны и для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми. 
 
Для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные, то есть имеющие только одного общего родителя братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Двоюродные братья и сестры под эти условия не подпадают. 
 
Кроме того, иностранцам разрешается пересекать границу совместно со своим супругом или супругой, несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.


 

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