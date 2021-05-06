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Сауранбаев сообщил Токаеву о решении проблемы долгопростаивающих вагонов на границе

05.05.2021 10126
Сауранбаев сообщил Токаеву о решении проблемы долгопростаивающих вагонов на границе
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Глава государства принял председателя правления АО "НК КТЖ" Нурлана Сауранбаева. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности национальной компании и реализуемых проектах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурлан Сауранбаев доложил президенту, что, несмотря на пандемию, объем грузооборота в первом квартале 2021 года составил 53,3 миллиарда тонно-километров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. За январь - март в сети АО "НК "КТЖ" погружено более 60 миллионов тонн грузов, что на 2% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Внутри страны перевезено свыше 40 миллионов тонн грузов, этот показатель вырос на 3%. Также было сообщено, что после проведенных переговоров решена проблема долгопростаивающих крытых вагонов на пограничных переходах Алашанькоу - Достык и Хоргос - Алтынколь.
 
Вместе с тем из-за пандемии по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,5% снизились объемы пассажирооборота.
 
Руководитель АО "НК "КТЖ" рассказал о развитии транзитного потенциала, в том числе транзитных контейнерных перевозок в направлении КНР - ЕС - КНР, обновлении парка вагонов и локомотивов, реализации проектов по модернизации магистральной железнодорожной сети, а также цифровой трансформации компании.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
 

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