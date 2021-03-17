Сельчане Туркестанской области рассказали Тугжанову о своих проблемах

Туркестан. 16 марта. Kazakhstan Today - 16 марта по поручению главы государства рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжанова посетила приграничные районы Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, в ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов ознакомился с состоянием социальных объектов и встретился с жителями сел Багыс и Хиябон Сарыагашского района.

На встрече с вице-премьером сельчане подняли актуальные вопросы, в том числе отсутствие возможности оформления собственности и земельных участков. По словам жителей, также остро стоит проблема нехватки земли и поливной воды для сельского хозяйства и животноводства. Кроме того, в селах отсутствует газ.

По итогам встречи заместитель премьер-министра поручил акимату области принять все необходимые меры по решению проблемных вопросов жителей. Так, поручено к 1 апреля провести инвентаризацию сельхозугодий с учетом их водообеспеченности, к 31 мая завершить регистрацию земельных участков и строений, а также до 1 сентября обеспечить газоснабжение 6 сел Туркестанской области.

Ералы Тугжанов особо отметил важность определения границ указанных населенных пунктов и поручил руководству области в срок до 15 апреля провести соответствующие работы с учетом предоставления пастбищных угодий для нужд местного населения, а до 20 апреля - окончательно утвердить границы села.

Более того, в селе Багыс планируется строительство новой школы взамен аварийной и модернизация сетей "Kcell" и "Теle-2" связью 3G/4G для улучшения качества интернет-связи.

Вопросы развития приграничных сел находятся на контроле правительства.

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