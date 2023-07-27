Сенат одобрил закон об онлайн-платформах

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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстана одобрили закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", - Депутаты сената парламента Республики Казахстана одобрили закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", сообщает пресс-служба сената.





Мы с вами стали свидетелями того, как в последнее время усилилось влияние социальных сетей на общество. Поэтому большое значение имеет усиление государственной защиты граждан от буллинга в социальных сетях, фактов оскорблений, от деятельности финансовых пирамид и других подобных проблем. Также в рамках закона проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы", - обратил внимание Маулен Ашимбаев.





Как было отмечено на заседании, в рамках закона была проведена систематизация работы онлайн-платформ и онлайн-рекламы. В частности, установлены правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе. Кроме того, утверждены права и обязанности пользователей и компетенция уполномоченного органа в данной сфере.





В соответствии с одобренными сенаторами законами "О профессиональных квалификациях" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования" разработаны и утверждены единые правила признания профессиональных квалификаций. Такой подход способствует созданию комплексных программ обучения и подготовки персонала.





Кроме того, одобрили сенаторы и законы "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики". Нормы документов определяют необходимый уровень радиационной и экологической безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и прилегающих к нему земель. В том числе предусмотрено усиление госконтроля по развитию научного потенциала страны, укрепления позиций Казахстана в вопросах мирного использования ядерной энергии и в других направлениях.





Подводя итоги работы сессии, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сенаторами за этот период была проделана значительная работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства. За три месяца было принято 25 законов, 10 из которых инициированы депутатами, проведено 66 важных мероприятий.





Отдельно остановился спикер на итогах работы палаты по укреплению взаимодействия с регионами.





Как отметил Маулен Ашимбаев, за время сессии были проведены заседания совета по взаимодействию с маслихатами и депутатской группы "Өңір" в обновленном составе. Создан новый механизм содействия реализации законодательных инициатив депутатов - проектный офис сената. Регулярно проводятся заседания клуба молодых экспертов при сенате. В соответствии с поручением президента страны сформирована депутатская группа "Бір ел - бір мүдде", в состав которой вошли депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, и состоялось первое заседание парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития.





Важной задачей сената является качественное и своевременное законодательное обеспечение реформ президента страны. В этой связи за период сессии сенаторами инициированы и направлены в соответствующие госорганы более 50 депутатских запросов. Наша палата - ключевой институт, представляющий интересы регионов. Поэтому в ходе предстоящих в летний период выездов в регионы важно активно встречаться с гражданами, экспертным сообществом, изучать актуальные вопросы на местах. В рамках следующей сессии будем поднимать эти вопросы", - добавил Маулен Ашимбаев.



