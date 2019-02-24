Сенат ратифицировал соглашение с Беларусью о кооперации организаций оборонной промышленности

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", передает Kazakhstan Today.

Как ранее сообщила пресс-служба сената, соглашение подписано в Минске 29 ноября 2017 года. Документ регулирует взаимодействие между предприятиями Казахстана и Беларуси в сфере оборонной промышленности.

По информации палаты, закон регламентирует вопросы разработки, производства, модернизации и ремонта продукции военного назначения: вооружение, военная техника, работы и услуги военного назначения, результаты интеллектуальной деятельности и научно-техническая информация в военной области. Также документ затрагивает товары двойного применения: сырье, оборудование, работы и услуги, которые используются в гражданских целях, но в силу своих особенностей и свойств могут быть использованы в целях создания оружия массового уничтожения и иных видов вооружений.

Кроме того, законом регулируется оказание услуг военно-технического назначения; осуществление поставок продукции для собственных нужд, необходимых для производства, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения.

В рамках Соглашения будут обеспечены благоприятные условия для экономической, производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности, такие как освобождение от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-технического назначения. Соглашением определены уполномоченные компетентные органы сторон, установлены меры по обеспечению охраны интеллектуальной собственности, переданной или созданной в рамках Соглашения, урегулированы вопросы контроля качества и приемки продукции, поставляемой сторонами", - уточнили в сенате.

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