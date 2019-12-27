Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сенат утвердил кандидатуры пяти судей Верховного суда, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе сената парламента РК, на основании представления президента Республики Казахстан и в соответствии с Конституцией сенат на пленарном заседании освободил от должности судьи Верховного суда Толебая Кожана и Баглана Макулбекова в связи с уходом в отставку.

Кроме того, по представлению президента РК, основанного на рекомендации Высшего судебного совета, судьями Верховного суда избраны Вячеслав Салий, Арыстанбек Стыбаев, Сембек Баймаханов, Есенбай Боранбаев и Ботагоз Ералиева.

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