В Казахстане рекомендовали освободить от должностей 25 судей

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - На заседании Высшего судебного совета РК даны рекомендации об освобождении от должностей 25 председателей и судей судов республики, передает Kazakhstan Today.

По сообщению пресс-службы аппарата Высшего судебного совета, 20 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Высшего судебного совета. На заседании были подведены итоги ранее объявленного конкурса на занятие вакантных судейских должностей, в том числе рекомендованы к назначению 46 кандидатов на соответствующие судейские должности.

"Также Советом даны рекомендации об освобождении от должностей 25 председателей и судей судов Республики Казахстан по различным основаниям", - сообщает пресс-служба.

Согласно информации, на заседании было рассмотрено 11 жалоб судей на решения комиссии по качеству правосудия при Верховном суде и Судебного жюри при Высшем судебном совете.

По итогам рассмотрения жалоба одного судьи признана обоснованной, а решения вышеуказанных органов в отношении 10 судей оставлены в силе", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, Советом дано согласие на изменение штатной численности судей 26 местных судов, а также на продление срока пребывания в должности двух судей, достигших пенсионного возраста.

На заседании также рассмотрены вопросы организации деятельности Высшего судебного совета, в том числе утвержден план работы Совета на 2020 год", - подытожили в пресс-службе.

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