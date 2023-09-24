Смогут ли казахстанцы снимать с должностей акимов и министров с помощью петиций

Принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие гражданам в управлении делами государства

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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы на сегодняшнем заседании одобрили - Казахстанские сенаторы на сегодняшнем заседании одобрили з акон Республики Казахстан "Об общественном контроле".





Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля". - говорится в заключении верхней палаты.





Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля.





Задачами закона являются:





вовлечение граждан Республики Казахстан в процесс общественного контроля;

обеспечение качественной реализации проектов, выполняемых в рамках общенациональных приоритетов РК;

обеспечение учета общественного мнения при принятии решений объектами общественного контроля;

обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля;

обеспечение взаимодействия субъектов и объектов общественного контроля;

повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля; повышение уровня доверия граждан Республики Казахстан к деятельности объектов общественного контроля;

формирование в обществе нетерпимости к противоправному поведению.





Субъектами общественного контроля являются граждане РК, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории республики, за исключением религиозных объединений, а также иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами.





Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, учреждения, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами Республики Казахстан.





Субъекты общественного контроля обязуются направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля", - говорится в документе.





В свою очередь, объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства, а также обеспечивать их безопасность.





Принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие гражданам в управлении делами государства", - подчеркивается в документе.





Дополнено 21.09.2023, 11.49





Возможности принятого сенаторами закона прокомментировал в кулуарах сената вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров.





Журналисты спросили вице-министра, смогут ли казахстанцы снимать с должности акимов и министров с помощью петиции.





В законе это четко прописано. Нет. Почему они не смогут, потому что есть конституционный закон, есть конституционные права президента, правительства и двух палат парламента. В этом направлении даже референдумы не могут проводиться, это решается другим национальным законодательством. А в других случаях можно подавать, но именно те должности, которые входят в ведение президента, двух палат парламента и правительства, и петиция подаваться не может согласно закону "О выборах" и закону "О референдуме", - заявил Кадиров.





При этом он отметил, что влиять на выбор и утверждение акимов граждане могут косвенно.





Вы знаете, сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов, также любой министр, когда утверждается на должность, он проходит согласование в парламенте, который тоже выбран народом, так что здесь косвенно участие граждан уже имеется", - заявил вице-министр.