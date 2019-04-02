Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Серик Сулейменов возглавил Комитет атомного и энергетического надзора и контроля, передает Kazakhstan Today.



"Приказом министра энергетики РК на должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля назначен Сулейменов Серик Жусипович", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.



С октября 2015 года по настоящее время Сулейменов занимал должность заместителя акима Кызылординской области.



Сулейменов родился в 1966 году в Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, Казахский государственный университет имени Аль-Фараби.



Трудовую деятельность начал в 1990 году аспирантом Института математики и механики при Академии наук КазССР в городе Алматы. В различные годы работал в коммерческом секторе, имеет опыт работы в администрации президента и канцелярии премьер-министра РК.



В 2013-2015 годы работал председателем правления, председателем совета директоров АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства