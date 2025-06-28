Сферу на территории EXPO в Астане передали в ведение Минцифры

Фото: МИД РК

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана при содействии государственных органов и зарубежных партнеров завершило очередной этап эвакуации граждан Казахстана из Израиля и Ирана, сообщает пресс-служба МИД РК.





25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России. 26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир - Шымкент. На сегодня общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека.





Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 - через Азербайджан, 73 - через Армению.





Кроме того, в период с 23 по 25 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и ОАЭ, не смогли своевременно вернуться на родину. Загранучреждения РК в этих странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников. С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.





Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.





Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.





В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.