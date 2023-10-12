Схема газификации до 2030 года утверждена в Казахстане

К 2030 году газоснабжением планируется обеспечить 13,5 млн человек, или 65% населения

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждена генеральная схема газификации на 2023-2030 годы. Соответствующий приказ подписал министр энергетики РК.





Дальнейшая газификация страны включает достижение следующих основных задач:





дальнейшее развитие газификации республики с охватом газификацией новых территорий и обеспечением надежности поставок газа на внутреннем рынке и учетом перспективы газоснабжения во всех регионах страны;

модернизация существующих и строительство новых объектов систем газификации с соединительными перемычками единой системы газоснабжения;

поддержание и развитие положительного баланса газовых ресурсов и выработка товарного газа с учетом растущих объемов потребления природного газа в структуре топливно-энергетического баланса РК и эффективного его использования в сфере нефтегазохимии и энергетики.





Предпринятые в последние годы мероприятия по развитию газовой отрасли позволили добиться относительной финансовой стабилизации газотранспортных организаций, увеличения объемов работ и технической реконструкции магистральных и местных газопроводных систем, что отразилось на росте внутреннего потребления газа. Однако в настоящее время не в полной мере осуществляется переработка добываемого газа, на ряде месторождений отсутствует техническая возможность выделения и доставки природного газа с мест его добычи в систему транспортировки и регионы его потребления", - подчеркивается в документе.





Там говорится, что принятие генеральной схемы направлено на объединение технологически и территориально отдельных звеньев газовой составляющей в нефтегазовом комплексе и создание единой отраслевой системы добычи, переработки, транспортировки и доставки до потребителей природного газа в сочетании с доставкой сжиженного природного и нефтяного газов.





Задачи генеральной схемы газификации:





формирование приоритетных направлений развития газификации страны и перспективных проектов строительства новых магистральных газопроводов для создания единой газотранспортной системы страны и покрытия возрастающих потребностей в регионах;

определение перспективных схем транспортировки природного газа, размещение и модернизация объектов по подготовке, переработке и хранению товарного газа, а также доставке и реализации газа до потребителей в газообразном или сжиженном виде;

создание условий для увеличения доли потребления газа в структуре топливно-энергетического баланса Казахстана;

разработка мер по государственной поддержке для разработки и введения в эксплуатацию новых газосодержащих месторождений при формировании долгосрочного баланса страны в природном газе;

эффективное взаимодействие АО "Национальная компания QazaqGaz" и местных исполнительных органов при реализации проектов газификации, а также организации стабильного газоснабжения потребителей в регионах;

реализация технической политики по реконструкции и модернизации объектов газотранспортной системы для обеспечения надежности и экологической безопасности работы на объектах транспортировки газа и газоснабжения на местах;

осуществление мероприятий по достижению финансовой стабильности группы компаний национального оператора по поддержанию закупочных оптовых цен, стимулирующей увеличение ресурсов газа и поставок товарного газа на внутренний рынок, а также отработка новых схем и маршрутов экспортно-импортных поставок газа;

отработка единой ценовой и тарифной политики на реализацию газа в разрезе категорий потребителей для стимулирования с учетом рыночных условий развития новых направлений эффективного использования товарного газа и поддержки справедливых цен для социальных объектов и населения.





Главная цель проекта - обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения возрастающих потребностей населения и экономики страны на базе максимального использования выгод от транзита природного газа, расширения ресурсной базы и эффективного ведения экспорта природного газа. Схема также предполагает увеличение ресурсов товарного газа с увеличением добычи газа на существующих и вовлечением новых месторождений с ростом выработки товарного газа.





План предусматривает увеличение охвата газоснабжением населения республики с 11,6 млн человек (59%) в 2022 году до 13,5 млн человек (65%) к 2030 году.





Данные расчеты построены на том, что будут использованы все возможные ресурсы газа и произойдет значительное увеличение потребления газа за счет энергетики и газохимии, что является оптимистичным сценарием развития газовой системы Республики Казахстан. При этом расчеты перспективного баланса добычи и потребления товарного газа указывает на возможный допустимый дефицит по ресурсам газа в пределах до 3 млрд м3 потребления газа", - сообщается в документе.





Создатели документа также обещают разработать технико-экономическое обоснование строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент с мощностью до 10 млрд м3/год на первом этапе и увеличением мощности транзита магистрального газопровода за счет строительства компрессорных станций до 15 млрд м3/год.





В схеме также дан анализ нынешнего состояния газификации и рассматриваются тенденции и прогнозы ее развития: по добыче сырого газа, производству товарного газа, разработке новых месторождений газа, геологоразведке на газосодержащих месторождениях и т.д. Также в нем рассматриваются реалистичные сценарии развития газификации, использование сжиженного нефтяного газа и его перспективные ресурсы.





Приказ вводится в действие со дня подписания.



