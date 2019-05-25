Школы в Казахстане предлагают перевести под охрану частных организаций

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Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК предлагает перевести все школы под охрану частных организаций, передает Kazakhstan Today.

Сегодня министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с президентом Ассоциации охранных организаций Казахстана Анатолием Калининым, представителями частных охранных организаций (ЧОО) и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". На встрече рассмотрены вопросы взаимодействия органов внутренних дел (ОВД) с ЧОО в охране общественного порядка, обсуждено совершенствование законодательства в области охранной деятельности, сообщила пресс-служба МВД РК.

В охране общественного порядка сегодня участвуют 23 тыс. охранников. ЧОО для совместного патрулирования с полицией выделено 683 мобильные группы, в которых задействуется почти 2 тыс. охранников. С начала года работники ЧОО приняли участие в раскрытии 254 уголовных правонарушений, выявили около 3,5 тыс. адмправонарушений, предотвратили 441 кражу.

На встрече министр сообщил, что ведомством проводится ряд законодательных реформ, реализация которых послужит и для развития охранной деятельности. В частности, в рамках реализации Дорожной карты по модернизации ОВД прорабатывается вопрос передачи под частную охрану значительного количества объектов, которые на сегодняшний день охраняются полицией.

Кроме этого, в ближайшее время, по опыту европейских стран, обеспечение правопорядка на массовых мероприятиях будет осуществляться с минимальным привлечением сотрудников полиции. Для этого МВД совместно с Министерством культуры и спорта вносятся изменения в нормативно-правовые акты в части введения обязанности организаторов массовых мероприятий привлекать работников частных охранных структур к обеспечению безопасности при их проведении.

Также в настоящее время МВД инициируется вопрос перевода всех школьных учреждений под квалифицированную охрану частных охранных организаций.

Как отметил Тургумбаев, современные технологии, используемые для охраны объектов, такие как SMS-сообщения с охраняемого объекта и удаленный его просмотр в онлайн-режиме, позволяют моментально получать информацию обо всех нештатных ситуациях и оперативно реагировать на них. Поэтому для ведомства особо важен вопрос оперативного обмена имеющейся информацией и развития технических возможностей частной охраны.

По итогам встречи Тургумбаев и Калинин подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписав меморандум, мы принимаем на себя обязательства о взаимных намерениях продолжать работу по поддержанию правопорядка в стране и осуществлять эффективное взаимодействие для достижения данной цели", - пояснил глава МВД РК.

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