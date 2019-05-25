МВД Казахстана предлагает ужесточить ответственность за кражи скота

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК предлагает ужесточить ответственность за кражи скота, передает Kazakhstan Today.
Противодействие кражам является одной из серьезных проблем, решение которой требует усилий не только полиции, но и других государственных и местных исполнительных органов. Особую тревогу вызывает скотокрадство, которое наносит ущерб сельскому предпринимательству и гражданам", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
За последние три года в республике совершено более 19 тыс. краж скота. Похищено свыше 60 тыс. голов животных. Возращено владельцам порядка 30 тыс. Однако, как считают в ведомстве, профилактические, организационные и практические мероприятия полиции недостаточны для искоренения этого вида преступности.
В связи с этим для ужесточения ответственности кражи скота ведомство инициирует введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за этот вид преступления. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в парламент.
Кроме этого, сейчас рассматривается предложение МВД по введению административной ответственности за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных, разработка которых возлагается на местные исполнительные органы.
Напомним, в 2018 году у казахстанцев было украдено 15,5 тыс. голов скота, владельцам возвращено свыше 7 тыс. животных.
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