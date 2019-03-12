Более 15 тыс. голов скота было украдено в прошлом году в Казахстане

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Почти половину украденного за прошлый год скота полицейским удалось вернуть владельцам, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на брифинге советник министра внутренних дел РК Нурдильда Ораз, в 2018 году было украдено 15,5 тыс. голов скота, владельцам возвращено свыше 7 тыс. животных.

"За совершение данного вида преступлений задержаны 2124 человека и 340 преступных групп. Так, в январе текущего года сотрудниками ДП Алматинской области обезврежена преступная группа, состоящая из пяти человек, которые изобличены в совершении трех тяжких краж скота на территории Кегенского района, где было похищено в общей сложности 88 голов лошадей. В Илийском районе задержана группа из пяти участников, причастная к совершению ряда краж мелкого рогатого скота. Всего преступниками было похищено 240 овец, из которых найдено 210", - проинформировал Нурдильда Ораз.

Он отметил, что задержанные проверяются на причастность к другим нераскрытым преступлениям. Советник министра подчеркнул, что для противодействия кражам по инициативе МВД ужесточено наказание для лиц, неоднократно совершающих такие преступления.

В начале года внесены изменения в Уголовный кодекс. Признак "неоднократность" в статьях 188 (Кража), 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 190 (Мошенничество) УК перенесен из части 2 в часть 3 указанных статей. Перевод таких преступлений в категорию тяжких исключил возможность примирения и избежание преступниками наказания", - пояснил Нурдильда Ораз.

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