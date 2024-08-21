20.08.2024, 13:19 64846
Штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов намерены в Казахстане
Сейчас за опоздание штрафы налагаются на авиакомпании
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве рассказал о мерах борьбы с регулярными задержками рейсов.
По его словам, ответственность за задержки рейсов будет усилена, причем штрафные санкции будут применяться в отношении первых руководителей авиакомпаний.
Первое - ответственность аэропортов непосредственно. Сейчас законом это не предусмотрено. Второе - ответственность первых руководителей, авиакомпаний и аэропортов. Если сейчас за опоздание штрафы налагаются на авиакомпании, то по новому механизму штраф будет налагаться и на их первых руководителей", - сообщил Карабаев.
Сейчас авиакомпании обязаны за задержку рейса либо возместить стоимость билетов, либо оформить пассажиров на следующий рейс.
По словам министра, основные причины задержек: строительно-монтажные работы, которые проводятся в 6 аэропортах страны, погодные условия, человеческий фактор и рост пассажиропотока, который повлиял на увеличение количества используемых воздушных судов.
Он предположил, что ситуация выправится к середине сентября.
Летний период всегда пиковый. Плюс мы проводим строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Полагаю, что к середине сентября ситуация выровняется, в том числе как с точки зрения падения спроса, так и с точки зрения завершения строительно-монтажных работ", - пообещал глава Минтранса.
Напомним, 10 августа международный аэропорт Астаны сообщил о задержке более десяти рейсов на прилет и вылет из-за позднего прибытия бортов и повреждения воздушных судов градом.
13 августа Air Astana сообщила, что при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, из-за чего рейс пришлось отменить.
16 августа, во время буксировки самолета Airbus A321, было повреждено крепление на носовой стойке шасси. Рейс КС866 по маршруту Актобе-Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы.
Комитет гражданской авиации назначил внеплановую инспекционную проверку в связи с регулярными задержками рейсов Air Astana и FlyArystan.
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21.08.2024, 08:20 13266
Cпецвыплаты в размере порядка 208 тыс. тенге получат более 9 тыс. казахстанцев
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата. Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге. Выплата производится из 4 источников - республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни", - проинформировали в правительстве.
Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (1696 человек), Костанайской (1180 человек), Восточно-Казахстанской (1132 человека), Павлодарской (1015 человек), Актюбинской (599 человек), Акмолинской (566 человек) областях и области Абай (505 человек).
Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии", - пояснили в правительстве.
Отмечается, что спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.
20.08.2024, 20:36 49281
В Мангистауской области подрядчик не выполнил обязательства по строительству газопровода
После вмешательства прокуратуры подрядчик выплатил неустойку в 11 млн тенге
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Актау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Бейнеуского района в рамках анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности районного отдела ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.
Между отделом ЖКХ и ТОО "Арай-НС" заключен договор государственных закупок по строительству газопоровода в селе Бейнеу. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок.
По иску прокурора специализированным межрайонным экономическим судом Мангистауской области ТОО "Арай-НС" признано недобросовестным участником госзакупок, а в пользу государства взыскана неустойка на сумму более 11 млн тенге.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов будет в режиме реального времени проверять процесс государственных закупок.
20.08.2024, 18:55 52296
Выявлены дефекты при реконструкции автодороги Караганда - Балхаш
Основной причиной дефектов покрытия является нагрузка от движения грузовиков
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Караганда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства Антикоррупционная служба проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства и ремонта дорог, сообщает пресс-служба Антикора.
В Карагандинской области анализируется ход строительства восьми автомобильных дорог, включая трассу республиканского значения граница РФ (Екатеринбург) - Алматы, участки Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал до границы с Жамбылской областью.
Во время выезда рабочей группы на участок автодороги Караганда - Балхаш вблизи Шетского района выявлены дефекты при реконструкции дороги.
Основной причиной дефектов покрытия является нагрузка от движения грузовиков по нижнему слою покрытия, так как транспорт движется по фактически незавершенной конструкции дорожной одежды.
Дорога не сдана в эксплуатацию, работы продолжаются. Устранение недостатков взяли на себя турецкие субподрядчики.
Дефекты устранены, и результаты испытаний соответствуют стандартам.
Планируется завершить верхний слой покрытия до 30 августа и обеспечить обустройство дороги до 30 ноября.
Ранее Агентством по противодействию коррупции взяты на сопровождение социальные объекты, строительство которых критически затянулось.
Антикоррупционная служба Алматы на совещании с участием представителей государственных органов, филиала Национального центра качества дорожных активов, заказчиков и подрядчиков рассказала о системных нарушениях в сфере строительства и ремонта дорог.
20.08.2024, 11:31 70291
Подготовка к отопительному сезону в Казахстане опять срывается
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном подготовке к предстоящему отопительному сезону, раскритиковал затягивание сроков ремонта ТЭЦ и поставок топлива.
Из года в год в стране сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить. На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Более того, с указанием многих рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер. По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов. Министерством энергетики уже началась выдача энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду. В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, рассмотрим персональную ответственность курирующих заместителей акимов", - заявил на заседании премьер.
Сроки ремонта основного оборудования затягиваются на электрических станциях в Карагандинской и Мангистауской областях.
В Карагандинской области не завершены в срок ремонты котла № 2 и не начат капитальный ремонт котла №1 на ТЭЦ-2 АО "Qarmet". Задерживается и ремонт котла №7, хотя еще в мае аким региона обещал ввести объект в эксплуатацию вовремя.
В Мангистауской области не завершен капитальный ремонт турбины № 4 на ТЭЦ-1 на МАЭК. На ТЭЦ-2 из-за несвоевременной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик. При этом правительство выделило значительные средства для развития МАЭК.
Бектенов напомнил, что до начала отопительного сезона остался практически месяц и отметил, что привычка оставлять большие объемы на последние дни свидетельствует о неправильном планировании работ.
Он поручил Министерству промышленности и строительства вместе с акиматам регионов до 1 сентября полностью подготовить готовность объектов образования, до 15 октября - здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также поручено взять данные вопросы на контроль. За исполнением поручений будет следить оперативный штаб под руководством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.
Также Бектенов заявил о недостаточных запасах топлива для отопительного сезона.
По данным Министерства энергетики, на топливных складах энергоисточников накоплено 3,7 млн тонн угля и 90 тыс. тонн мазута. Однако на 4 станциях запасы топлива ниже нормы. По словам Бектенова, это происходит из-за поздних конкурсных процедур.
В частности, по мазуту распределение было произведено лишь 15 августа. С учетом логистики, дефицита цистерн и вагонов в пиковые периоды и других издержек возникают справедливые сомнения в своевременности заготовки мазута и угля", - заявил премьер.
При этом в правительстве неоднократно обсуждалась необходимость раннего заключения договоров, утверждения графиков поставок для избежания ажиотажа и дефицита вагонов.
Министерствам промышленности и строительства, транспорта поручаю держать на жестком контроле вопросы исполнения обязательств КТЖ и регионов по поставке угля и мазута. Министерству транспорта, КТЖ и акиматами регионов следует принять меры по своевременной поставке коммунально-бытового угля и мазута согласно утвержденному графику и объемам. При этом важно не допустить продажи социального угля субъектам бизнеса. Этот уголь должен направляться именно для населения", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, о срыве подготовки к отопительному сезону говорилось еще в конце июня. Тогда на некоторых ТЭЦ страны не был начат ремонт. На 2 месяца отставал от графика ремонт котла на ТЭЦ-2 в Темиртау, также были сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.
В феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
20.08.2024, 10:37 74081
В Казахстане из-за оспы обезьян на пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вне повестки был рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране на фоне распространения в мире нового вируса оспы обезьян. Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев доложил, что на сегодняшний день в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения редким инфекционным заболеванием не зарегистрировано.
По его словам, с момента первой регистрации вспышки вируса оспы обезьян в мае 2022 года в мире подтверждено порядка 99 тысяч случаев заболевания, из них 189 летальных. Эндемичные страны включают Гану, Конго, Камерун, Либерию, Нигерию, Центральную Африканскую Республику. В этой связи Минздравом проводится регулярная оценка рисков, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах.
Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других государств, где зарегистрированы завозные случаи инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется. Контагиозность, заразность данной инфекционной заболеваемости, по мнению ученых, не высока.
Возникновение вспышки на территории Республики Казахстан минимально. Несмотря на это министерством принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции. Усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу. На случаи завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию, разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. Подготовлены постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действий при чрезвычайных ситуациях. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения", - доложил Ержан Нурлыбаев.
Глава правительства поручил Министерству здравоохранения держать ситуацию под контролем.
Как видите, пока повода для беспокойства нет. Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах", - поручил Олжас Бектенов.
20.08.2024, 08:38 79866
Казахстан планирует увеличить объемы производства меди до 750 тыс. тонн к 2029 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай реализуется проект нового медеплавильного завода. В рамках ввода крупнейшего предприятия до 2029 года объемы производства меди планируется увеличить с 450 тыс. до 750 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Благодаря нововведениям в законодательстве предприятия обрабатывающей промышленности и крупные горнодобывающие компании подписали 25 соглашений, обеспечивающих внутреннюю переработку первичного алюминия и медного сырья. В 2023 году объем переработки алюминия составил 51 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом и на 70% по сравнению с 2021 годом. В 2024 году планируется увеличить переработку до 72 тыс. тонн.
Производство стали планируется увеличить до 10 млн тонн за счет расширения ТОО "Qarmet" и запуска новых проектов по производству стали специального назначения ("Казахсталь"). Кроме того, компания ERG совместно с BAOWU Steel в городе Рудный планируют запуск производства горячебрикетированного железа. Углубленная переработка железорудного сырья позволит обеспечить 100% сырьевую базу для сталелитейных производств.
Для развития обрабатывающей промышленности правительством в текущем году приняты меры по совершенствованию законодательства, сокращению административных барьеров, выделению льготного финансирования и внедрению новых инструментов стимулирования отечественного производства. Особое внимание уделяется перспективным направлениям, таким как: машиностроение, нефтехимия, углубленная переработка металлов, автомобилестроение и др. В результате по итогам полугодия в данном секторе наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 105,1%. По вкладу в ВВП обрабатывающая промышленность на сегодня сохраняет третье место после горнодобывающей и торговли - 13,3%", - отметили в правительстве.
В машиностроительной отрасли планируется дальнейшее развитие железнодорожного кластера с освоением на действующих производствах практически всей линейки продукции для ж/д транспорта и магистральных путей: от мелких изделий до грузовых полувагонов. Реализация данных проектов позволит повысить уровень локализации в железнодорожном машиностроении до 50% к 2030 году.
В нефтегазовом машиностроении налажено производство частей для насосов и компрессоров, кранов, клапанов, вентилей, арматуры для трубопроводов, баков и цистерн. В скором времени будет запущено производство запорной арматуры, насосного, компрессорного и гидроциклонного оборудования, винтовых насосных систем и расширение производства нефтегазового оборудования.
В автомобилестроении ведется поэтапный переход на более сложный уровень сборки транспортных средств. Автопроизводителями выполняются обязательства по поэтапному доведению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% от общего объема производства к 2027 году. В рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костаная и Алматы реализуются проекты по производству сидений, пластиковых деталей и мультимедийных систем.
В строительной индустрии отечественные производители на сегодня покрывают потребности внутреннего рынка в базовых строительных материалах: по бетону на 100%, цементу на 93,7%, сухим строительным смесям на 98,3%. До 2029 года планируется реализация 170 новых проектов, в том числе по производству санфаянса, напольных покрытий, фиброцементных панелей, обоев, керамических плиток, облицовочных кирпичей, теплоизоляционных, кровельных и фасадных материалов. Это позволит увеличить долю местного содержания в стройиндустрии до 85%.
Продолжается работа по наращиванию производства бытовой техники за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская Samsung Electronics на базе действующего предприятия ТОО "Silk Road Electronics" в городе Сарани.
Для обеспечения предприятий широким доступом к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон. С 1 января текущего года предоставление льгот участникам СЭЗ производится дифференцированно, в зависимости от вложенных инвестиций по принципу: "чем больше инвестиций - тем больше льгот".
Работа по расширению перечня приоритетных видов деятельности СЭЗ и привлечение большего количества предприятий обрабатывающей промышленности продолжается. Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех СЭЗ до 2049 года, что создаст стабильные условия для долгосрочных инвестиций и развития.
Важным направлением является поддержка отечественных товаропроизводителей и загрузка мощностей предприятий.
Для этого в рамках государственных закупок были установлены изъятия из национального режима более 4 тыс. товаров отечественного производства, которые будут закупаться в приоритетном порядке у местных производителей. Среди них товары легкой промышленности, машиностроения, химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, а также продовольственные товары.
Во исполнение поручений главы государства по увеличению объема отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценного запуска системы офтейка в прошлом году отечественными производителями заключено 179 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на реализацию их продукции на общую сумму 66 млрд тенге.
Принят перечень крупных проектов по созданию кластеров высокого передела в приоритетных направлениях обрабатывающей промышленности. В их число вошли 17 проектов в металлургической и химической отраслях, нефтегазохимии, автомобилестроении и других сферах. Эти инициативы направлены на углубленную переработку сырья и развитие смежных отраслей, что будет способствовать устойчивому росту экономики в целом", - добавили в правительстве.
19.08.2024, 17:27 113236
Строительство критически затянулось: Антикор взял на сопровождение 125 соцобъектов
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по противодействию коррупции взяты на сопровождение социальные объекты, строительство которых критически затянулось, сообщает пресс-служба агентства.
На сопровождении агентства остается строительство 125 объектов", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что по результатам сопровождения территориальными департаментами агентства обеспечено завершение строительства 44 проблемных объектов.
Среди них объекты обеспечения водой, СпецЦОН, физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, медицинские объекты, жилые дома, ремонт дорог, строительство моста, реконструкция плотинного гидроузла и котельной", - сообщили в Антикоре.
Также в рамках сопровождения завершено строительство водопроводов в 14 селах, в том числе в Павлодарской области - 4, ВКО - 3, Жамбылской - 3, Костанайской - 3 и ЗКО - 1.
Кроме того, в Шымкенте установили неоднозначную практику по определению гарантийных сроков строительства.
Согласно закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", гарантийный срок составляет не менее 2-х лет, при этом по Гражданскому кодексу срок гарантии составляет 10 лет, если иное не предусмотрено договором. Отсутствие четкого требования к гарантийному сроку создает коррупционные риски, так как заказчик по предварительной договоренности с подрядчиком могут устанавливать меньший срок гарантии. В этой связи (...) утверждена обязательность отражения в технических спецификациях и договорах по госзакупкам соответствующих требований гарантийного срока строительства не менее 7 лет", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматы почти 100 исков на снос стройобъектов рассматривается судами.
19.08.2024, 13:29 111096
Токаев расширил функции КНБ и Погранслужбы
Фото: gov.kz
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о расширении функций Комитета национальной безопасности и Пограничной службы Казахстана.
Функции КНБ дополнены следующими пунктами:
- разработка и утверждение правил обеспечения операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и требований к сетям и средствам связи по согласованию с уполномоченным органом в области связи;
- согласование правил представления в уполномоченный орган в области связи агрегированных данных операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории РК, при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, определяемых уполномоченным органом в области связи;
- согласование правил представления баз данных в деидентифицированном виде для использования в научной и научно-технической деятельности, определяемых уполномоченным органом в области государственной статистики;
- согласование правил организации деятельности центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации;
- согласование правил прохождения международного или национального технического аудита центра обработки данных, определяемых уполномоченным органом в сфере информатизации.
Новые функции появились и у Погранслужбы. Теперь она обязана:
- принимать меры по предупреждению торговли людьми;
- участвовать в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством РК;
- участвовать в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством РК;
- информировать органы внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
- информировать общественность о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
- содействовать правоохранительным органам в защите граждан и соблюдении законодательства РК в области миграции населения в пограничном пространстве;
- совместно с другими госорганами и организациями принимать участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?