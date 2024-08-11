10.08.2024, 13:16 41671
В столичном аэропорту задерживаются более десяти рейсов Дополнено
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе международного аэропорта Астаны сообщили о задержке более десяти рейсов на прилет и вылет.
На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна. А также из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны, говорится сообщении пресс-службы.
На вылет задерживаются :
КС622 Астана - Алматы;
КС123 Астана - Ташкент;
DV714 Астана - Алматы.
На прилет задерживаются:
DV784 Усть-Каменогорск - Астана;
KC7053 Алматы - Астана;
КС336 Костанай - Астана;
КС621 Алматы - Астана;
DV713 Алматы - Астана;
КС7316 Кызылорда - Астана;
КС124 Ташкент - Астана;
КС568 Бодрум - Астана.
При этом в аэропорту отметили, что задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано.
Дополнено 10.08.2024, 14.02
Позже в авиакомпании Air Astana сообщили, что рейс KC 622 по маршруту Астана - Алматы, запланированный 10 августа к вылету в 07.15, задерживается в связи с повреждением лопаток двигателя. Рейс планируется к вылету в 16.20 того же дня на самолете FlyArystan.
Пассажиров разместили в гостинице и предоставили питание", - добавили в компании.
Напомним, в Астане из-за сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом, были повреждены четыре самолета авиакомпании Air Astana.
Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту проведут внеплановую проверку из-за повреждений самолетов.
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10.08.2024, 15:07 35891
Авиационные власти Казахстана объяснили причину задержки рейсов в аэропорту Астаны
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 15 рейсов задерживаются в международном аэропорту Астаны из-за повреждения самолетов вчерашним градом, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.
По состоянию на 14.10 10 августа из аэропорта Астаны задерживается 9 рейсов на прилет и 6 рейсов на вылет, отмененных рейсов нет, проинформировали в КГА.
Ввиду ухудшения погодных условий в Астане накануне 4 воздушных судна авиакомпании Air Astana были повреждены вследствие попадания града, что в свою очередь привело к цепной задержке последующих рейсов. Важно отметить, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации", - пояснили в ведомстве.
В комитете рассказали что сотрудники авиакомпаний находятся на рабочих местах и предоставляют пассажирам всю необходимую информацию и услуги, предусмотренные законодательством РК, при изменении статуса рейса.
Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", - предупредили пассажиров.
Ранее сообщалось, что рейс KC 622 по маршруту Астана - Алматы, запланированный 10 августа к вылету в 07.15, задерживается в связи с повреждением лопаток двигателя. Рейс планируется к вылету в 16.20 того же дня на самолете FlyArystan.
10.08.2024, 13:44 39771
Строительство АЭС имеет мультипликативный эффект для науки, промышленности и подготовки кадров - эксперт
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре состоялось обсуждение по вопросам строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК" Эрлан Батырбеков подчеркнул важность проекта, отметив, что строительство АЭС может стать значимым шагом в развитии науки и промышленности в Казахстане.
Строительство АЭС - это высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект от строительства однозначно будет для науки, промышленности и подготовки кадров. Вреда от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Эти реакторы оснащены современными уровнями безопасности, активным и пассивным. В случае выхода реактора из нормального состояния система безопасности вернет его в оптимальный режим работы", - отметил эксперт.
Генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин предложил рассмотреть для строительства станции район Алматинской области, вблизи озера Балхаш. Он объяснил это необходимостью решения проблемы дефицита электроэнергии в южных регионах страны.
Как вы знаете, север у нас - основной производитель электроэнергии. Павлодар входит в эту систему и дефицита электроэнергии пока не ощущает, но ситуация на юге сложнее. Линия Север - Юг на сегодня пропускает до 2100 мегаватт, чего недостаточно для запитки этих регионов. Поэтому энергетики рекомендуют район озера Балхаш вблизи села Улкен. АЭС как мощный источник позволит разгрузить линию Север - Юг", - сказал Жантикин.
В ходе дискуссии представители экологических организаций и местные жители выразили свои мнения по поводу экологических последствий строительства АЭС.
Председатель совета ветеранов Экибастузской ГРЭС -2 Гульфия Ахмедова, которая проработала в сфере энергетики 34 года, выразила уверенность в необходимости строительства АЭС.
Наши имеющиеся станции изношены в среднем на 70%, зачем вкладывать в них, если есть новые технологии, такие как атомные станции", - подчеркнула Гульфия Ахмедова.
Также на встрече поднимались вопросы захоронения и утилизации отработавшего ядерного топлива, наличия специализированных кадров для строительства и эксплуатации АЭС.
Эксперты заверили участников обсуждения, что современные технологии, используемые в реакторах поколения III и III+, соответствуют всем строгим требованиям безопасности.
Эти технологии минимизируют экологические риски и обеспечивают высокий уровень защиты", - резюмировал Эрлан Батырбеков.
Ранее на общественных слушаниях в Семее эксперты рассказали о мифах и реальности атомной энергетики.
09.08.2024, 16:01 84766
В аэропорту Антальи казахстанца с ограниченными возможностями уронили с лестницы
Фото: Depositphotos
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Анкара. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Антальи при посадке на самолет сотрудники воздушной гавани уронили с лестницы казахстанца с ограниченными возможностями, сообщил журналист Денис Денски.
Сегодня в директ блога ко мне обратилась моя читательница Асель и рассказала ужасную историю о том, что вчера при посадке на самолет, вылетающий из Антальи в Астану (рейс 916), авиакомпании "Air Astana" ее сына с ограниченными возможностями (...) сотрудник аэропорта Антальи уронил прямо с бетонной лестницы вниз", - написал он на своей странице в Сети.
По его словам, подростка возили в Турцию на реабилитацию.
Подошел сотрудник аэропорта и почему-то решил нести Ансара на руках. Хотя, как выяснилось позже, где-то недалеко был лифт, чтобы спуститься не по бетонной лестнице, а на нем. Почему сотрудник не воспользовался лифтом, неизвестно (...) В данный момент подросток находится в госпитале Антальи", - добавил Денис Денски.
Ранее авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете.
09.08.2024, 13:51 89746
Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12-летняя пассажирка не попала на рейс из Астаны в Уральск из-за нехватки мест в самолете авиакомпании FlyArystan и осталась ночевать в чужом городе.
Подробности инцидента рассказали в авиакомпании. По сообщению пресс-службы, 21 июля несовершеннолетняя пассажирка не смогла вылететь из Астаны в Уральск рейсом KC 7367.
В этот день две сестры с сопровождающим пассажиром подошли к стойке регистрации за 50 минут до вылета. Пассажиры не проходили онлайн-регистрацию, поэтому планировали взять посадочные талоны на стойке. Однако из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить место на борту самолета одной из девочек. Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место несовершеннолетней и предложили компенсацию, но желающих среди пассажиров не нашлось.
Представители авиакомпании объяснили ситуацию сопровождающему лицу и матери ребенка и предложили проживание в гостинице для девочки и подруги ее матери, а также предоставили ваучер на 50 тысяч тенге и посадочный талон на следующий рейс до Уральска, который планировался 22 июля. Однако подруга матери от гостиницы отказалась и забрала ребенка с собой с разрешения законного представителя. На следующий день 12-летняя пассажирка вылетела в Уральск под присмотром бортпроводников, как несопровождаемый ребенок", - уточнили в авиакомпании.
В компании добавили, что начали служебную проверку.
В Комитете гражданской авиации заверили, что привлекут к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании.
Это вопиющий и неприемлемый случай. Права пассажиров должны всегда соблюдаться", - подчеркнули в комитете.
В ведомстве подчеркнули, что будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании FlyArystan, и все виновные лица будут обязательно привлечены к ответственности.
07.08.2024, 13:49 209911
Религиозные детские пансионаты действовали в Мангистауской области
В отношении руководства пансионатов наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге
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Актау. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства, сообщает областная прокуратура.
По данным прокуратуры, в области действовали пять пансионатов, деятельность которых фактически противоречила уставным целям.
Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона. При этом данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.
По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их законные представители (родители) также привлечены к административной ответственности.
В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.
Напомним, в Шымкенте в период месяца Рамазан под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев.
06.08.2024, 18:58 271971
Археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане
Фото: МКИ РК
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Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Катон-Карагайском и Улькен Нарынском районах ВКО начались археологические работы, организованные государственным историко-культурным музеем-заповедником "Берел", сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В рамках проекта "Историко-культурное наследие древности и средневековья Казахского Алтая" археологи проводят обширные исследования и уже обнаружили около 20 ранее неизвестных памятников, включая захоронения, поселения, форпосты и зимовки.
К настоящему времени проведены раскопки 14 памятников, относящихся к различным эпохам: от бронзового века до этнографической современности. Среди находок - поселение раннего железного века с металлургическим пунктом, зимовка конца XIX - начала XX века и 12 захоронений. Археологи также обнаружили различные артефакты, такие как предметы раннесакского и древнетюркского конского снаряжения, керамическую посуду, украшения пазырыкской культуры, ременную пряжку древнетюркского времени, бронзовые накладки кимакского периода и монеты.
Помимо раскопок, ведется работа с местными жителями и органами власти для защиты и популяризации историко-культурного наследия региона. Археологические исследования продолжатся до конца 2024 года.
Ранее археологический артефакт обнаружили в лесу Акмолинской области. Уникальный артефакт обнаружили археологи в Павлодарской области.
06.08.2024, 15:38 284356
Казахстанцам порекомендовали воздержаться от посещения ряда регионов Великобритании
Граждан, которые сейчас находятся в некоторых населенных пунктах Великобритании, попросили соблюдать повышенные меры безопасности
Фото: unsplash.com
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Лондон. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии порекомендовало воздержаться от посещения ряда регионов в Великобритании.
В связи с обострением ситуации в ряде регионов страны ПРК в Великобритании рекомендует гражданам Казахстана временно воздержаться от посещения городов: Ротерхэм, Болтон, Блэкпул, Халл, Бристоль, Сток-он-Трент, Белфаст, также пригороды Манчестера и Ливерпуля до стабилизации обстановки в данных регионах", - сообщили в посольстве.
Кроме того, граждан Казахстана, которые сейчас находятся в этих населенных пунктах, попросили соблюдать повышенные меры безопасности.
Напомним, протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после гибели трех детей в результате поножовщины. Газета Times сообщала, что на выходных ожидается не менее 35 акций.
Ранее полиция британского графства Мерсисайд сообщила о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. Полицейские подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение произошло во время занятий для детей по танцам и йоге.
Реакция жителей Саутпорта, Лондона и еще ряда городов на нападение вылилась в акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения неподтвержденной информации о том, что подозреваемый - беженец. Позднее телеканал Sky News сообщил, что виновник нападения оказался подростком из руандийской семьи, родившимся в Уэльсе. По данным правоохранителей, беспорядки были, предположительно, устроены сторонниками крайне правого движения "Лига английской обороны". Ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
06.08.2024, 12:07 268001
В новом учебном году 1,7 млн учеников обеспечат бесплатным школьным питанием
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства обсуждены вопросы организации приема детей в 1-й класс и социальной поддержки уязвимых категорий школьников.
Пороги казахстанских школ в новом учебном году впервые переступят 360 тыс. первоклассников. С 1 сентября 1,7 млн казахстанских школьников будут охвачены бесплатным питанием. Это учащиеся начальных классов и дети из социально уязвимых категорий. Для организации бесплатного питания акиматами выделены необходимые средства, сообщил в ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов.
Вместе с тем он отметил, что в ряде школ Атырауской, Туркестанской, Жамбылской областей нет своих столовых. Акиматам данных регионов поручено взять на особый контроль вопросы качества питания и санитарно-эпидемиологической безопасности.
В преддверии нового учебного года необходимо оказать материальную и социальную помощь детям, нуждающимся в государственной поддержке. В текущем году для подготовки к школе более 500 тысяч детей из бюджета предусмотрено выделение свыше 22 млрд тенге. Акиматам необходимо своевременно направлять средства родителям для приобретения школьной формы и канцелярских товаров", - отметил Бектенов.
Министру просвещения поручено контролировать вопросы полной обеспеченности учебниками всех школ.
Напомним, заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?