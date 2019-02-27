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Шукеев назначен акимом Туркестанской области

26.02.2019, 16:58 6400
Шукеев назначен акимом Туркестанской области
Foto: https://otyrar.kz
Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Умирзак Шукеев назначен акимом Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Указ главы государства о назначении опубликован на сайте Акорды. 
 

Назначить Шукеева Умирзака Естаевича акимом Туркестанской области", - говорится в документе.

 
Также указом главы государства Туймебаев Жансеит Кансейтулы освобожден от должности акима Туркестанской области.
 
Напомним, что в предыдущем составе правительства, которое ушло в отставку 21 февраля, Шукеев занимал должность заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства РК.
 

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