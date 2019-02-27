Foto: https://otyrar.kz

Астана. 26 февраля. Kazakhstan Today - Умирзак Шукеев назначен акимом Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Указ главы государства о назначении опубликован на сайте Акорды.

Назначить Шукеева Умирзака Естаевича акимом Туркестанской области", - говорится в документе.

Также указом главы государства Туймебаев Жансеит Кансейтулы освобожден от должности акима Туркестанской области.

Напомним, что в предыдущем составе правительства, которое ушло в отставку 21 февраля, Шукеев занимал должность заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства