Шукеев назначен акимом Туркестанской области

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Указ главы государства о назначении опубликован на сайте Акорды.
Назначить Шукеева Умирзака Естаевича акимом Туркестанской области", - говорится в документе.
Также указом главы государства Туймебаев Жансеит Кансейтулы освобожден от должности акима Туркестанской области.
Напомним, что в предыдущем составе правительства, которое ушло в отставку 21 февраля, Шукеев занимал должность заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства РК.
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