Система Orphus

Система материального поощрения студентов-волонтеров внедрена в Казахстане

09.11.2021, 16:27 29782
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Теперь обучающиеся, которые активно занимаются волонтерской деятельностью, получат денежное вознаграждение за свой труд и старания. Также им может быть произведен зачет академических кредитов. Соответствующие нормы внедрены Министерством образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе МОН РК, такое решение предназначено для увеличения числа активных студентов, занимающихся общественно значимой деятельностью. Например, такой, как помощь нуждающимся, реализация различных социальных проектов и др. 
 

Министерство уделяет особое внимание инициативам молодежи и поддерживает их начинания. К примеру, теперь за 20 часов волонтерской деятельности студентам предоставляется кредит в виде ваучера. Он позволяет произвести зачет двух академических кредитов (часов) в вузе / организации образования, где обучается студент. Также он получит единовременную денежную выплату в размере 20 000 тенге. Если студент отработал 50 часов, то ему произведут зачет пяти академических кредитов (часов) и выплатят 50 000 тенге", - сообщил председатель правления АО "Финансовый центр" МОН РК Аскар Ибраимов.

 
В ведомстве отметили, что выплаты студентам-волонтерам предусмотрены за репетиторство по обучению языкам и компьютерной грамотности, за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, за организацию дворовых и спортивных клубов, за социальную работу с детьми, престарелыми и людьми с ограниченными возможностями, за деятельность по охране окружающей среды и другое.
 
Внедрение системы поощрений студентов-волонтеров является одним из стимулов для развития социальной ответственности молодежи и продвижения волонтерского движения в Казахстане.
 
 

Комментарии

новости по теме

Министры обороны РК и РФ утвердили новую программу стратегического партнерства

09.11.2021, 20:51 35803
Министры обороны РК и РФ утвердили новую программу стратегического партнерства
Фото: МО РК
МОСКВА. 9 НОЯБРЯ. - Казахстанская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в Москву для участия в заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В преддверии заседания состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России, сообщает пресс-служба МО РК. 
 
Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили новую программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 годы. Программа разработана в развитие положений обновленного договора о военном сотрудничестве между двумя странами. 
 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. 
 
Стороны затронули аспекты практического взаимодействия в сфере боевой подготовки, в том числе участия в совместных учениях и Армейских международных играх в следующем году.
 

Президент РК принял маршала сената Польши

09.11.2021, 18:49 47575
Президент РК принял маршала сената Польши
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с маршалом (спикером) сената Польши Томашем Гродзким, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Как бывший спикер парламента я придаю большое значение развитию межпарламентской дипломатии. С удовлетворением отмечаю, что нас связывают давние узы дружбы и широкий спектр направлений сотрудничества. Мы рассматриваем Польшу в качестве важного и надежного партнера Казахстана в Центральной Европе. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Польше, и испытываем большое уважение к вашему народу и вашей стране", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава нашего государства подчеркнул, что на уровне высшего руководства выстроен доверительный диалог, который находит свое продолжение и по линии законодательных органов двух стран.
 

Я думаю, что у нашего сотрудничества многообещающие перспективы. Ярким свидетельством этого масштабного взаимодействия стал ваш визит", - отметил президент Казахстана.

 
В свою очередь, Томаш Гродзкий выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и рассказал о продуктивных встречах с председателями обеих палат парламента Казахстана.
 

Мы надеемся, что визит в Казахстан придаст новый импульс развитию взаимосвязей между двумя странами. Позвольте искренне признать, что мы весьма впечатлены развитием вашей страны за 30 лет Независимости благодаря видению Первого Президента Казахстана. Наши народы начали свой путь развития в непростых условиях экономического кризиса. Достижения в развитии Казахстана, столицы Нур-Султана и демократические преобразования в Вашей стране произвели на нас сильное впечатление", - заявил спикер польского сената.

 
Собеседники отметили потенциал для наращивания связей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и образовательной сферах.
 
Томаш Гродзкий также поделился впечатлениями от поездки в Акмолинскую область, где состоялись его встречи с представителями польской диаспоры. Как подчеркнул глава верхней палаты парламента Польши, благодаря дружественному отношению и гостеприимству казахского народа в годы депортации поляки обрели в Казахстане свою вторую родину.
 
8 ноября президенты Казахстана и Польши в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы.
 

Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул

09.11.2021, 17:50 56593
Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул
Фото: moystambul.ru
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - 11-12 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул и примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений", - сообщил Берик Уали. 

 
Ожидается, что в рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов