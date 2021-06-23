Аскар Мамин поручил усилить волонтёрское движение в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Премьер-министр Аскар Мамин поручил правительству усилить меры стимулирования волонтерского движения в Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мы увидели большой потенциал волонтерского движения и реальную пользу. Поэтому по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева этот год стал продолжением волонтерских инициатив. Необходимо и дальше развивать в обществе принципы взаимопомощи и благотворительности", - сказал Мамин на заседании правительства.

Глава правительства поручил Министерству информации и общественного развития проработать законопроект по вопросам волонтерской деятельности и внести его в правительство до 1 июля.

Правительству также поручено разработать стандарт поддержки волонтерской деятельности, создать условия и активизировать отраслевое волонтерство, в том числе цифровое, онлайн-волонтерство, эковолонтерство и другие.

Премьер-министр отметил, что в рамках празднования 30-летия Независимости совместно с волонтерскими организациями необходимо обеспечить широкое вовлечение общественности в реализацию общенационального Марафона добрых дел.

Министерству информации совместно с госорганами и Национальной волонтерской сетью поручено активно пропагандировать лучшие волонтерские практики и усилить информационно-разъяснительную работу на всех уровнях.

Волонтерство становится важной формой гражданской активности казахстанцев. В результате проведения Года волонтера в 3 раза увеличилось количество волонтерских организаций, в 4 раза - число активных волонтеров.

В период пандемии волонтёры оказали помощь более 950 тыс. гражданам. Наибольшая доля волонтерской деятельности приходится на сферы здравоохранения и социальных услуг - 68%, и в области благоустройства и чистоты - 12%.

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