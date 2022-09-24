Ситуацию с въездом в РК российских граждан прокомментировали в МИДе

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АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел Казахстана разъяснили ситуацию в связи с ростом числа приезжающих в страну граждан Российской Федерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны", - говорится в официальном сообщении ведомства.
В МИД подчеркнули, что в нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами.
Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке. Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего. В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности. (…) Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства", - заявили в МИД.
В то же время в министерстве добавили, что любое резкое высказывание или действие способно иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки.
Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей. Нами ведется тщательный мониторинг текущей ситуации, и при возникновении серьезных рисков будут приняты соответствующие меры с учетом международного права и национального законодательства", - добавили в ведомстве.
В МИДе посоветовали доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций.
Ранее в МВД РК заявили, что пребывание иностранцев в Казахстане находится на контроле.
Ситуацию на казахстанско-российской границе также прокомментировали в Погранслужбе КНБ РК.