Среди погибших и пострадавших в Израиле и Иране граждан Казахстана нет - МИД

На данный момент в Иране находятся 132 гражданина Республики Казахстан, в Израиле - 219

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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Иране и Израиле на данный момент, по данным Министерства иностранных дел, находится 351 гражданин Казахстана, сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.





МИД РК внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке в связи с эскалацией отношений между Ираном и Израилем, посольства Казахстана в этих странах работают в усиленном режиме, отметил спикер.





По данным МИД, в Иране находятся 132 гражданина Республики Казахстан, в Израиле - 219.





Дипломаты поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками. Граждан Казахстана в Израиле и Иране просим не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и соблюдать рекомендации местных властей. А также находиться на связи с Министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Иране и Израиле", - заявил Смадияров.





Он добавил, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в Иране и Израиле нет.





По словам спикера, за последние 2 недели МИД оказал содействие нескольким десяткам казахстанцев при выезде из Ирана.





14 июня 6 гражданам Казахстана, находившимся в служебной командировке, была оказана помощь в возвращении на родину через Азербайджан. 15 июня был организован выезд 68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, сотрудников секретариата Организации экономического сотрудничества и лиц, находившихся в командировке, из Ирана в Туркменистан", - уточнил спикер.





Всех прибывших обеспечили автотранспортом, питанием, гостиницами и средствами первой необходимости.





13 июня Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана. В стране была объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки.





Посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендацией соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.





Эмиратская авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана.





Из-за ситуации на Ближнем Востоке Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.





В Минтуризма РК заявили , что при необходимости казахстанцам обеспечат выезд на родину. В ведомстве также обратились к соотечественникам с просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.



