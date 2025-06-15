14.06.2025, 09:00 102616
Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: unsplash
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ввел запрет полетов над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.
В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что данное указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению. При изменении ситуации в соответствующем регионе департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация, добавили в КГА.
Ранее Эмиратская авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана.
13 июня Израиль объявилоб операции против ядерной программы Ирана. В стране была объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
Посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендациейсоблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.
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14.06.2025, 10:00 97961
Неиспользуемые пашни на 323 млн тенге возвращены государству в Акмолинской области
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Кокшетау. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проекта "Увеличение пастбищных земель" в собственность государства возвращены более 22 тысяч гектаров неиспользуемых по назначению земель в районе Биржан сал Акмолинской области, сообщает региональная прокуратура.
Как рассказали в прокуратуре, многие землепользователи района Биржан сал на протяжении длительного времени не использовали земельные участки по целевому назначению, нарушая тем самым положения Земельного кодекса.
Учитывая данные нарушения, в собственность государства возвращено свыше 22 тысяч гектаров пашен с кадастровой стоимостью 323 миллиона тенге.
Местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным местным жителям и субъектам бизнеса", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Акмолинской области в госсобственность вернули рекреационные земли на 500 млн тенге.
13.06.2025, 14:08 192176
Токаев уволил заведующего ситуационным центром Совбеза РК
Данную должность Амангельды Омарбеков занимал с августа 2022 года
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Акорда сообщила об отставке с должности заведующего ситуационным центром Совбека РК.
Распоряжением главы государства Омарбеков Амангельды Оразалынович освобожден от должности заведующего ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан", - сказано в сообщении пресс-службы президента РК.
Напомним, данную должность Омарбеков занимал с августа 2022 года.
13.06.2025, 13:05 197791
Токаев: соцподдержка медработников и повышение их статуса - одна из ключевых задач государства
Фото: Pixabay.com
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медиков Казахстана с Днем медицинского работника и наградил ряд сотрудников медицинской отрасли орденами и медалями, сообщает Акорда.
Медики совершают настоящие подвиги каждый день - во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", - заявил президент.
По его словам, в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек.
В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых - 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию", - отметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что ежегодно более 10 тысяч человек из 45 стран мира специально приезжают в Казахстан на лечение, что свидетельствует о высоком качестве отечественной системы здравоохранения.
Казахстанские врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце, причем даже новорожденным детям. В стране планомерно развивается трансплантация органов. Недавно успешно проведена сотая по счету операция по пересадке сердца. В этом году впервые осуществлена тройная перекрестная трансплантация почек: три пациента обменялись донорами, чтобы получить подходящий им орган. Такие одновременные операции делают только в шести странах мира. Для лечения онкологических заболеваний применяются передовые методы лучевой терапии. С прошлого года в Казахстане развивается совершенно новое направление - фетальная медицина. Имеются в виду операции на плоде еще в утробе матери. Такое уникальное медицинское вмешательство открывает многим детям шанс на здоровую жизнь", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что казахстанские ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики и биомедицины.
Социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса - одна из ключевых задач государства, отметил президент.
За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге", - заявил Токаев.
Он с сожалением отметил, что в обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности.
Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона", - заявил глава государства.
Он добавил, что труд врачей достоин самой высокой оценки и вручил государственные награды ряду медицинских работников.
Напомним, в конце мая врач из Алматы спасла беременную женщину, которой стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Алматы - Лондон.
Тем не менее в Казахстане продолжаются нападения на врачей и фельдшеров скорой помощи. Вчера житель Карагандинской области избил двух врачей в детской больнице.
13.06.2025, 12:53 200266
Работникам водной отрасли повысят зарплаты до 50%
Оплата труда вырастет в среднем на 35-50% - до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон, предусматривающий внесение изменений в закон "О естественных монополиях", направленных на повышение заработной платы работников водной отрасли, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации.
Изменения позволят повысить заработную плату более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики оплата труда вырастет в среднем на 35-50% - до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики. Это снизит текучесть кадров в водной сфере и позволит привлекать в нее больше высококвалифицированных специалистов", - подчеркнули в ведомстве.
Поправки в закон "О естественных монополиях" вступят в силу 1 сентября этого года.
В настоящее время уровень зарплаты в сферах теплоэнергетики и электроэнергетики составляет в среднем 330 тысяч тенге. В сфере водного хозяйства - 231 тысячу тенге.
Разница значительная. Принятые поправки направлены на повышение кадрового потенциала водной отрасли - одной из важнейших для развития страны", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В ведомстве напомнили, что в прошлом году в среднем на 25% была увеличена зарплата работников РГП "Казводхоз".
13.06.2025, 12:10 204566
Казахстанские авиакомпании меняют маршруты в связи с конфликтом Ирана и Израиля
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Группа Air Astana предупредила пассажиров об изменении маршрутов некоторых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Air Astana информирует клиентов об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов Air Astana и FlyArystan в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Ирака. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Манаму и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака", - сообщили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и будет информировать о последующих изменениях.
Пассажирам порекомендовали проверять статус рейсов, так как возможны изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения.
Ранее посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендацией соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.
Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. В Израиле объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
13.06.2025, 11:01 209346
Финансирование профессионального спорта в Казахстане сократили на 6,7 млрд тенге - Антикор
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, заявило Агентство по противодействию коррупции РК.
В прошлом году ведомство провело совместно с Министерством туризма и спорта внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.
Вместо строительства собственной спортивной инфраструктуры профессиональные клубы тратили деньги на повышенную зарплату руководству, выводили средства через выплаты легионерам, организацию учебно-тренировочных сборов", - сообщили в Антикоре, комментируя итоги аудита.
По итогам анализа внесено более 50 рекомендаций, направленных на пересмотр приоритетов развития спорта, ужесточение контроля за проведением учебно-тренировочных сборов, сокращение бюджетов профессиональных клубов и федераций, централизацию финансирования, а также внедрение цифровизации.
По результатам их рассмотрения в декабре 2024 г. и марте 2025 г. внесены поправки в ряд отраслевых правил. Теперь для получения финансирования от государства для футбольных профессиональных клубов действуют требования о наличии собственных подразделений детско-юношеского и молодежного футбола, молодежных команд, стадионов и сооружений для проведения занятий. Усилен контроль за учебно-тренировочными сборами, установлен лимит на их проведение", - отметили в ведомстве.
Также внесены дополнения в закон "О физической культуре и спорте", которые устанавливают лимит бюджетных средств, выделяемых на содержание профессиональных спортивных клубов, а также запрет на финансирование за счет бюджета спортсменов, не являющихся гражданами РК.
Финансирование профессионального спорта, в том числе футбольных клубов, сокращено на 6,7 млрд тенге (с 60,5 до 53,8 млрд).
В бюджет возвращено 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам. Из-за неэффективного управления 11 спортивных объектов переданы на баланс государственных учреждений", - уточнили в Антикоре
Принятые меры направлены на развитие отечественного спорта и спортивного потенциала подрастающего поколения.
Напомним, проведенный в прошлом году аудит показал, что выделенные на финансирование спортивной отрасли около 1,4 трлн тенге тратились нерационально. В частности, более 200 млрд тенге было выделено на выплаты легионерам. При этом расходы Казахстана на массовый спорт оказались в 9 раз меньше, чем на спорт высших достижений.
13.06.2025, 09:32 218036
Посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Тель-Авив. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам Казахстана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать указания Командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с Посольством Казахстана", - говорится в сообщении.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи.
Контакты посольства Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp);
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp);
+7 700 111 31 96 (WhatsApp).
Как сообщалось ранее, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. В Израиле объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
12.06.2025, 21:26 190336
В центре Алматы снесли две пристройки к жилому дому
В отношении собственника приняты административные меры
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда под снос попали две незаконные пристройки к жилому дому, расположенному на улице Наурызбай батыра, 41, сообщает пресс-служба акимата города.
Ранее на основании обращения проведена внеплановая проверка, в результате которой установлено, что строительство пристроек с двух сторон дома проведено с отсутствием разрешительных документов на участках общего пользования.
В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры.
Позднее постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы собственник был признан виновным. На него был наложен административный штраф. Пристройки к нежилому помещению были принудительно снесены.
Постановлением Алматинского городского суда от 16 июля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменений.
Демонтаж одной из пристроек собственник провел добровольно согласно решению суда, принудительный снос второй пристройки прошел с участием судебных исполнителей.
Ранее в Алматы по решению суда был начат снос строительного объекта, расположенного на улице Ондасынова. Недостроенный объект простаивал несколько лет и по результатам обследования подлежал сносу ввиду значительного износа и коррозии.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?