Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке

Возвращено более 22 тысяч га земель

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Кокшетау. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проекта "Увеличение пастбищных земель" в собственность государства возвращены более 22 тысяч гектаров неиспользуемых по назначению земель в районе Биржан сал Акмолинской области, - В рамках проекта "Увеличение пастбищных земель" в собственность государства возвращены более 22 тысяч гектаров неиспользуемых по назначению земель в районе Биржан сал Акмолинской области, сообщает региональная прокуратура.





Как рассказали в прокуратуре, многие землепользователи района Биржан сал на протяжении длительного времени не использовали земельные участки по целевому назначению, нарушая тем самым положения Земельного кодекса.





Учитывая данные нарушения, в собственность государства возвращено свыше 22 тысяч гектаров пашен с кадастровой стоимостью 323 миллиона тенге.





Местные исполнительные органы ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным местным жителям и субъектам бизнеса", - добавили в прокуратуре.



