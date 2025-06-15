14.06.2025, 16:44 82441

Обострение ситуации на Ближнем Востоке: при необходимости будет обеспечен вывоз казахстанцев на родину

В Минтуризма держат связь с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: при необходимости будет обеспечен вывоз казахстанцев на родину
Фото: Depositphotos
Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к соотечественникам просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами.

В случае необходимости министерством совместно с "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.

Напомним, Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана из-за ситуации на Ближнем Востоке. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

 
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Теги:вывозтуристБлижний Восток

новости по теме

13.06.2025, 19:11 191461

В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук

Руководитель дошкольного учреждения получил выговор
Павлодар. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в конце марта в яслях-саду № 16 Аксу, но видео появилось в социальных сетях недавно. На кадрах - дети, возвращающиеся с прогулки, и воспитатель, которая дергает их, толкает, а одного ребенка бьет рукой, сообщает Pavlodarnews.kz.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования города.

Случай рассмотрен на совещании по педагогической этике. С воспитателя взяли объяснительную, приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам", - сообщили в отделе.


За ослабление контроля за безопасными условиями пребывания детей дисциплинарное наказание - выговор понесла и руководитель детсада.

Ранее воспитатель обожгла утюгом подопечную Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг.
 
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Теги:ДетсадУвольнениеВоспитатель
13.06.2025, 10:29 238976

Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы

Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы.

В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.

При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.

Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.

При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.

Depositphotos
 
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Теги:праздникОтдыхвыходныеИюль
13.06.2025, 08:51 249801

Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу

Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 13 июня на большую территорию Казахстана будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами. Днем на севере страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, севере, в центре - град, ночью и утром туман. Об этом сообщили в Казгидромете.

По республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.

Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется, в Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов", - отмечают синоптики.


В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане: дождь, гроза, +27-29 °C.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, +29-31 °C.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34-36 °C.
 
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Теги:ПогодаКазгидромет
12.06.2025, 14:13 362906

Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании

За перегруз в виде пакета с вещами и книги мажилисмен заплатил 11 тысяч тенге
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев негативно высказался о работе казахстанского лоукостера FlyArystan из-за частых задержек рейсов и отношения персонала к пассажирам.

Мажилисмена возмутило, что за 8 дней до вылета в авиакомпании FlyArystan его предупредили о задержке рейса более чем на 10 часов, при этом не объяснив причин.

В этой компании не принято коммуницировать, извиняться, пояснять причины, хотя работают они с людьми и для них. До этого мне приходилось доплачивать за перегруз в виде обычной книги, пакета с вещами 11 тысяч тенге, ожидать часами задержки, о которой меня не предупреждали, более печальных историй с этой компаний тысячи, но им как с гуся вода. К слову, сотрудники компании словно получают явное удовольствие, когда заставляют пассажиров оправдываться и доплачивать за перегруз", - высказался Пономарев.


Он отметил, что обмен или сдача билета на задерживаемый рейс будет стоить "чуть менее полноценного билета".

Хотя авиакомпания позиционирует себя как, цитирую, " бюджетная, недорогая, лоукостер, дискаунтер, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг". Буду готовить депутатский запрос и лично встречусь с сотрудниками компании, чтобы найти ответы на все накопившиеся вопросы", - заявил мажилисмен.


Напомним, авиакомпанию SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Пассажиры задержавшегося рейса провели весь день в аэропорту без должных условий

 
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Теги:депутаткритикаFlyArystan
12.06.2025, 12:24 375161

Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей

Размеры выплат многодетным семьям дифференцированы в зависимости от количества детей
Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей
Фото: Depositphotos
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучило размеры пособий для многодетных семей в стране, передает корреспондент агентства.

В частности, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

  • с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
  • с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
  • с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
  • с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
  • с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Также пособие назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

По данным Минтруда, пособие матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

  • награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
  • награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
 
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Теги:РКпособиеДанные
12.06.2025, 12:05 377971

Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета

Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением, за ее плечами - более 10 000 родов и операций
Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета
Фото: Минздрав РК
Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Врач с 25-летним стажем спасла жизнь беременной пассажирке на борту самолета, летевшего рейсом из Алматы в Лондон.

Историей чудесного спасения поделилось Министерство здравоохранения РК в канун Дня медицинского работника.

30 мая этого года на борту рейса Алматы - Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось, в условиях ограниченности ресурсов каждая секунда была на счету. Благо, на борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, Салтанат Кайратовна незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Спустя полчаса усилия дали результат - состояние женщины стабилизировалось", - рассказали в Минздраве.


Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением. За ее плечами - более 10 000 родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов.

Минздрав РК

Ее заслуги отмечены высокими наградами Министерства здравоохранения РК: званием "Отличник здравоохранения", почетной медалью "Мамандығына адалдығы үшін", а также нагрудным знаком "Золотая звезда Авиценны".

Эта история еще раз подтверждает, что работа врача - это не только про знания и мастерство, но и про человечность, ответственность и готовность прийти на помощь в любой момент", - подчеркнули в ведомстве.


В январе этого года похожая история произошла на борту самолета, летевшего в Астану. Примерно за час до посадки один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. На помощь ему пришли студент столичного медвуза Динмухамед Бектурган и бортпроводники.
 
12.06.2025, 10:26 388356

Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане

Жительница Астаны обманула более 30 родителей
Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны обманным путем завладела деньгами десятков родителей, обещая устроить детей в детский сад, сообщили в прокуратуре Астаны.

Злоумышленница находила своих потенциальных жертв через раздел "Отзывы" в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли комментарии с просьбами помочь с зачислением ребенка в государственные дошкольные учреждения. Найдя такие сообщения, она связывалась с родителями, представлялась "посредником" и уверяла, что за вознаграждение может помочь устроить в детсад через систему Indigo24.kz. Заполучив денежные средства, она скрывалась", - проинформировали в ведомстве.


Установлено свыше 30 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил свыше 1 млн тенге.

Государственным обвинителем ее вина полностью доказана. В суде женщина признала вину, выразила раскаяние и частично возместила ущерб потерпевшим, оставшаяся сумма ущерба взыскана с нее. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок", - уточнили в прокуратуре.


Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы.
 
12.06.2025, 10:05 317266

Организаторы азартных игр в TikTok осуждены в Алматы  

Подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры
Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы окончено досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть TikTok, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры. Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге", - проинформировали в АФМ.


Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в TikTok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию. Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем", - отметили в АФМ.


 
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Теги:Судигорный бизнесАлматыАФМ

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