14.06.2025, 16:44 82441
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: при необходимости будет обеспечен вывоз казахстанцев на родину
В Минтуризма держат связь с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к соотечественникам просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами.
В случае необходимости министерством совместно с "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.
Напомним, Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана из-за ситуации на Ближнем Востоке. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.
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13.06.2025, 19:11 191461
В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук
Руководитель дошкольного учреждения получил выговор
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Павлодар. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в конце марта в яслях-саду № 16 Аксу, но видео появилось в социальных сетях недавно. На кадрах - дети, возвращающиеся с прогулки, и воспитатель, которая дергает их, толкает, а одного ребенка бьет рукой, сообщает Pavlodarnews.kz.
Ситуацию прокомментировали в отделе образования города.
Случай рассмотрен на совещании по педагогической этике. С воспитателя взяли объяснительную, приказом руководителя детского сада она уволена по отрицательным мотивам", - сообщили в отделе.
За ослабление контроля за безопасными условиями пребывания детей дисциплинарное наказание - выговор понесла и руководитель детсада.
Ранее воспитатель обожгла утюгом подопечную Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг.
13.06.2025, 10:29 238976
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы.
В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.
При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.
Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.
При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.
13.06.2025, 08:51 249801
Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 13 июня на большую территорию Казахстана будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами. Днем на севере страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, севере, в центре - град, ночью и утром туман. Об этом сообщили в Казгидромете.
По республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.
Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется, в Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов", - отмечают синоптики.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +27-29 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +29-31 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +34-36 °C.
12.06.2025, 14:13 362906
Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании
За перегруз в виде пакета с вещами и книги мажилисмен заплатил 11 тысяч тенге
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Сергей Пономарев негативно высказался о работе казахстанского лоукостера FlyArystan из-за частых задержек рейсов и отношения персонала к пассажирам.
Мажилисмена возмутило, что за 8 дней до вылета в авиакомпании FlyArystan его предупредили о задержке рейса более чем на 10 часов, при этом не объяснив причин.
В этой компании не принято коммуницировать, извиняться, пояснять причины, хотя работают они с людьми и для них. До этого мне приходилось доплачивать за перегруз в виде обычной книги, пакета с вещами 11 тысяч тенге, ожидать часами задержки, о которой меня не предупреждали, более печальных историй с этой компаний тысячи, но им как с гуся вода. К слову, сотрудники компании словно получают явное удовольствие, когда заставляют пассажиров оправдываться и доплачивать за перегруз", - высказался Пономарев.
Он отметил, что обмен или сдача билета на задерживаемый рейс будет стоить "чуть менее полноценного билета".
Хотя авиакомпания позиционирует себя как, цитирую, " бюджетная, недорогая, лоукостер, дискаунтер, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг". Буду готовить депутатский запрос и лично встречусь с сотрудниками компании, чтобы найти ответы на все накопившиеся вопросы", - заявил мажилисмен.
Напомним, авиакомпанию SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Пассажиры задержавшегося рейса провели весь день в аэропорту без должных условий
12.06.2025, 12:24 375161
Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан озвучило размеры пособий для многодетных семей в стране, передает корреспондент агентства.
В частности, размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Также пособие назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
По данным Минтруда, пособие матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
12.06.2025, 12:05 377971
Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета
Фото: Минздрав РК
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Врач с 25-летним стажем спасла жизнь беременной пассажирке на борту самолета, летевшего рейсом из Алматы в Лондон.
Историей чудесного спасения поделилось Министерство здравоохранения РК в канун Дня медицинского работника.
30 мая этого года на борту рейса Алматы - Лондон одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние женщины стремительно ухудшалось, в условиях ограниченности ресурсов каждая секунда была на счету. Благо, на борту летела акушер-гинеколог Центра перинатологии и детской кардиохирургии Салтанат Исагалиева. Несмотря на непростые условия, Салтанат Кайратовна незамедлительно включилась в работу: оценила состояние пациентки, провела осмотр, дала рекомендации и обеспечила максимально возможный комфорт для больной. Спустя полчаса усилия дали результат - состояние женщины стабилизировалось", - рассказали в Минздраве.
Салтанат Исагалиева - врач высшей категории, более 25 лет в медицине, руководит акушерским отделением. За ее плечами - более 10 000 родов и операций, сотни спасенных маленьких жизней и тысячи благодарных пациентов.
Ее заслуги отмечены высокими наградами Министерства здравоохранения РК: званием "Отличник здравоохранения", почетной медалью "Мамандығына адалдығы үшін", а также нагрудным знаком "Золотая звезда Авиценны".
Эта история еще раз подтверждает, что работа врача - это не только про знания и мастерство, но и про человечность, ответственность и готовность прийти на помощь в любой момент", - подчеркнули в ведомстве.
В январе этого года похожая история произошла на борту самолета, летевшего в Астану. Примерно за час до посадки один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. На помощь ему пришли студент столичного медвуза Динмухамед Бектурган и бортпроводники.
12.06.2025, 10:26 388356
Обещала место в детском саду: мошенница обманула десятки родителей в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны обманным путем завладела деньгами десятков родителей, обещая устроить детей в детский сад, сообщили в прокуратуре Астаны.
Злоумышленница находила своих потенциальных жертв через раздел "Отзывы" в мобильном приложении 2ГИС, где родители оставляли комментарии с просьбами помочь с зачислением ребенка в государственные дошкольные учреждения. Найдя такие сообщения, она связывалась с родителями, представлялась "посредником" и уверяла, что за вознаграждение может помочь устроить в детсад через систему Indigo24.kz. Заполучив денежные средства, она скрывалась", - проинформировали в ведомстве.
Установлено свыше 30 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил свыше 1 млн тенге.
Государственным обвинителем ее вина полностью доказана. В суде женщина признала вину, выразила раскаяние и частично возместила ущерб потерпевшим, оставшаяся сумма ущерба взыскана с нее. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с пробационным контролем на весь срок", - уточнили в прокуратуре.
Приговор вступил в законную силу.
В прокуратуре напомнили, что все государственные услуги, включая очередь в детские сады, предоставляются исключительно через официальные цифровые платформы.
12.06.2025, 10:05 317266
Организаторы азартных игр в TikTok осуждены в Алматы
Подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры
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Алматы. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы окончено досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть TikTok, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры. Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.
Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в TikTok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию. Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем", - отметили в АФМ.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?