Следует объединить усилия международного сообщества в эффективной борьбе против терроризма - Токаев

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о террористическом акте в Вене, передает Kazakhstan Today.

Отвратительный теракт в Вене не имеет никакого оправдания. Солидарен с австрийским народом и его правительством. Следует объединить усилия международного сообщества в эффективной борьбе против терроризма - идеологии и практики человеконенавистничества", - написал глава государства в Twitter .





Как сообщалось ранее, группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вены. Один прохожий погиб на месте, одна пострадавшая умерла позднее в больнице, 15 человек ранены. Один нападавший убит, остальные смогли скрыться.

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