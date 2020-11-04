Граждан Казахстане нет среди погибших и пострадавших при теракте в Вене

Вена. 3 ноября. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало теракт , произошедший накануне в столице Австрии, передает Kazakhstan Today.

Вечером 2 ноября в столице Австрии городе Вене неизвестные открыли стрельбу. По данным местных властей, есть погибшие и раненые. Австрийская полиция проводит полномасштабную антитеррористическую операцию. По предварительной информации посольства Казахстана в Австрии, среди погибших и пострадавших граждан РК нет", - говорится в сообщении МИД РК.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вены. Один прохожий погиб на месте, одна пострадавшая умерла позднее в больнице, 15 человек ранены. Один нападавший убит, остальные смогли скрыться.

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