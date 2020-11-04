Вена. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Вене произошел теракт: два человека погибли, нападавшие скрылись, передает Kazakhstan Today.

Группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вене, один прохожий погиб на месте, одна пострадавшая умерла позднее в больнице, 15 человек ранены. Один нападавший убит, остальные смогли скрыться. Власти считают случившееся терактом, сообщает РИА Новости

Мотивы, точное число и личности преступников пока не известны. Власти отказались раскрывать детали, поскольку операция по их задержанию продолжается. Жителям Вены предписали оставаться дома. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что операция продлится еще несколько часов, и призвал граждан утром перед выходом на улицу ознакомиться с последними новостями.

Серия нападений произошла вечером в центре австрийской столицы. Сначала, около 20.00 (22.00 мск), была открыта стрельба улица Сайтенштеттенгассе - недалеко от этого места расположена синагога, поэтому в первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это достоверно не установлено.

Через несколько часов Курц, который находится в оперативном штабе, созданном после инцидента, заявил, что мотивы нападавших не известны, но "антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт".

Всего полиция и МВД сообщили о шести местах нападений. В СМИ практически сразу после первых сообщений начали появляться сведения о захватах заложников, но они не подтвердились, как и информация о задержании части нападавших. Австрийское телевидение показало кадры задержания группы мужчин, но позже глава МВД Карл Нехаммер заявил, что не подтверждает задержание - преступников по-прежнему ищут.

Правоохранители призвали жителей Вены не выходить на улицу. Некоторым пришлось укрываться в ресторанах и даже спускаться в подвалы, в венской опере оказались "заперты" около тысячи человек.

Известно, что один нападавший был ликвидирован. Информацию о том, что у предполагаемых террористов имелись пояса смертников, австрийское МВД не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть. У убитого нападавшего нашли длинноствольное огнестрельное оружие, его пояс смертника, предположительно, оказался муляжом.

Уже спустя два часа после начала стрельбы глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал случившееся террористическим актом. При этом он заявил, что нападение "продолжается", в Вене проводится крупная спецоперация.

Позже официальный представитель МВД Гаральд Зёрёс, уточнил, что "речь идет об особой ситуации, вопрос о квалификации которого - терроризм или бойня, - должен быть решен позже". Бойней (Amoklauf) в немецкоязычных странах обычно называют беспорядочную стрельбу в общественных местах с нетеррористическими мотивами.

Около полуночи Себастьян Курц в своем Твиттере назвал нападение терактом. "Сейчас мы переживаем трудные часы в нашей республике. Я бы хотел поблагодарить все службы, которые сегодня в особенности рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. Наша полиция будет действовать решительно в отношении устроителей этого отвратительного теракта", - написал он.

Власти пока не публикуют информацию о личности ликвидированного нападавшего. Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов, сообщает, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты. Они назвали нападение "частью счета" за участие Австрии в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Точное число участников нападения не известно, СМИ сообщают, что их могло быть до семи человек, власти конкретных данных не приводят, но в первые часы говорили, что несколько нападавших все еще в бегах и они хорошо вооружены. Глава МВД говорил, что удалось скрыться по меньшей мере одному нападавшему.

По сведениям на данный момент, они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены. Это определенно теракт", - рассказал прямом эфире ORF Себастьян Курц.

Полиция задействовала для поимки нападавших все силы. Армия взяла на себя охрану ряда объектов в Вене, чтобы полиция могла сосредоточиться на поиске преступников.

Заседание Нацсовета Австрии во вторник отменено, как и заседание парламента. Кроме того, отменены занятия в школах.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя события в Вене, пообещал защищать свободу и демократию всеми способами.

Наша поддержка всем гражданам, которым приходится держаться с небезопасной ситуации в центре города", - написал он в Твиттере.

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