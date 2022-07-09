Смаилов ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Нур-Султан - Алматы

Фото: primeminister.kz

КАРАГАНДА. 8 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги Нур-Султан - Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе Алихан Смаилов в первую очередь ознакомился с ходом реконструкции автодороги Караганда - Балхаш - Сарышаган (участок 1492,4-2005 километров), которая является частью международного транзитного коридора Центр - Юг, соединяющего города Нур-Султан и Алматы", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Как сообщил председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев, полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

В текущем же году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна, монтажу искусственных сооружений и заготовке дорожно-строительных материалов. Так, к примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ведутся на автодорогах республиканского значения Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал. Здесь работы возобновили на всех 8 участках.

Кроме того, особое внимание уделяется сокращению количества объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи. После завершения работ по реконструкции данные трассы будут соответствовать I технической категории с четырьмя полосами движения.

Проект позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд, значительно сокращая время в пути. Обновленная автодорога станет драйвером в развитии туристического кластера озера Балхаш и стимулирует создание новых рабочих мест", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Далее аким Карагандинской области Женис Касымбек проинформировал членов правительственной делегации о ходе развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона в целом, результатом чего должно стать повышение его транспортного потенциала и перевод ряда дорог в высшую техническую категорию.

Также глава правительства дал руководству области ряд соответствующих поручений.