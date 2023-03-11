Смаилов ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней

Строительство научного центра на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года

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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней, сообщает пресс-служба главы правительства.





Строительство научного центра на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года. Помимо стационара, в нем будут расположены научно-исследовательские и учебные центры, лаборатории, кафедры медицинских университетов и др.





Премьер-министр отметил, что, по данным ВОЗ, ежегодно 2 млрд людей болеют инфекционными заболеваниями и более 50 млн человек умирают.





Открытие центра позволит снизить заболеваемость и смертность не только от туберкулеза, но и в целом от других инфекционных, в том числе особо опасных, заболеваний. Акимату Алматы необходимо держать вопрос открытия центра на особом контроле", - сказал Алихан Смаилов.





Еще одним пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение нового спортивного комплекса CHAMPION, построенного в рамках благотворительной инициативы. В нем имеются бассейн, игровой и тренажерный залы, пять фитнес-зон, кафе и др. Пропускная способность комплекса составляет 700 человек в день.





Проект реализован для проведения разноформатных тренировок и соревнований, а также предоставления возможности всем желающим, в особенности детям из социально уязвимых слоев, заниматься спортом.





Алихан Смаилов отметил, что привлечение частных инвестиций в подобные социальные проекты является крайне важным, так как это вносит вклад в укрепление Алматы в качестве города с выраженной культурой здорового образа жизни.



