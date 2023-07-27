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Смаилов посетил международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Общая площадь казахстанского павильона составляет 900 квадратных метров - здесь разместились 250 ведущих отечественных компаний из различных отраслей промышленности
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Екатеринбург. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Екатеринбург премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил международную промышленную выставку "Иннопром" и принял участие в главной стратегической сессии мероприятия "Устойчивое производство. Стратегии обновления", сообщает пресс-служба главы правительства.
В 2023 году национальные экспозиции на "Иннопроме" представляют Армения, Беларусь (в качестве страны-партнера), Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а в качестве участников заявлены официальные и бизнес-делегации из таких стран, как Бахрейн, Египет, Индия, Иран, ОАЭ, Сербия, Турция и др.
Основные разделы выставки посвящены металлообработке, транспортному машиностроению, энергетике, автоматизации и робототехнике, цифровому производству и т.д. Общая площадь казахстанского павильона составляет 900 кв. метров - здесь разместились 250 ведущих отечественных компаний из различных отраслей промышленности.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правительства России Михаил Мишустин лично ознакомились с экспозицией выставки, в ходе чего им были презентованы новейшие образцы промышленной продукции и соответствующих технологий.
В своем выступлении на главной стратегической сессии Алихан Смаилов отметил хорошую динамику казахстанско-российского сотрудничества в сфере обрабатывающей промышленности. В частности, с 2019 года страны реализуют программу совместных действий производственной кооперации.
На сегодня наш пул совместных проектов расширен до 125 с общим объемом инвестиций более чем на $33 млрд. Из них мы уже реализовали 30 проектов на сумму $3,2 млрд", - сказал премьер-министр.
В частности, он привел в пример такие крупные проекты, как производство шин с "Татнефтью", магистральных тепловозов и электровозов - с "Трансмашхолдингом", кабельно-проводниковой продукции - с "Евразкабель". Вместе с тем в реализации находятся еще 40 совместных проектов почти на $17 млрд, а на стадии проработки - 55 проектов на сумму порядка $14 млрд.
Как отметил глава правительства, казахстанская делегация на выставке представлена 250 компаниями и почти 1 тысячей человек, что еще раз подтверждает готовность казахстанского бизнеса к реализации новых совместных инициатив.
Он также подчеркнул, что промышленная кооперация Казахстана и Беларуси - страны-партнера "Иннопрома" в текущем году включает 11 инвестиционных проектов.
В целом, учитывая растущую активность бизнеса во всех наших странах, текущий портфель совместных проектов можно и нужно расширять. Для этого у нас имеется все необходимое", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в Казахстане на законодательном уровне закреплены меры поддержки всего производственного цикла - от предоставления сырья до продвижения готовой продукции на внешние рынки, а для недропользователей предусмотрен аукционный механизм получения права на разработку месторождений. При этом потенциальные инвесторы могут воспользоваться инструментами льготного кредитования, долгосрочных договоров и офтейк-контрактов.
Вместе с тем на местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам. А в целях защиты прав предпринимателей внедряется регулирование "с чистого листа", что сокращает излишние требования к бизнесу.
Иннопром" стал уже традиционным мероприятием для укрепления промышленной кооперации наших стран и начала реализации новых совместных инициатив", - заключил Алихан Смаилов.
Ранее премьер-министр принял участие в церемонии открытия генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.