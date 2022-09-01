Смаилов поставил ряд задач перед новым акимом Актюбинской области

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

АКТОБЕ. 31 АВГУСТА - 31 августа по поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель администрации президента РК Мурат Нуртлеу прибыли в Актобе, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава правительства представил активу региона нового руководителя. В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что перед руководством области стоит задача по качественному выполнению комплексного плана социально-экономического развития региона до 2025 года, принятого по поручению главы государства, сообщает пресс-служба главы правительства.

Ключевыми шагами в развитии региональной экономики, по словам премьер-министра, должны стать запуск новых инвестиционных проектов, что позволит создать постоянные рабочие места, и модернизация автодорог.

Наша главная цель - улучшение благосостояния населения. В этой связи акимату области необходимо держать на особом контроле реализацию и разработку крупных проектов, способных дать импульс развитию региона", - сказал Алихан Смаилов.

При этом глава правительства подчеркнул, что решение социальных вопросов, включая обеспечение питьевой водой, электроэнергией, устранение нехватки ученических мест и улучшение сферы ЖКХ, также должно быть в центре внимания руководства области.

Кроме того, Алихан Смаилов поблагодарил ранее занимавшего пост акима региона Ондасына Уразалина за большой вклад в социально-экономическое развитие Актюбинской области.