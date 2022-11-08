Смаилов примет участие в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата

Шарм-эш-Шейх. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), сообщает Telegram-канал правительства - Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), сообщает Telegram-канал правительства UKIMET

В работе Всемирного саммита по климату принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

Ожидается, что на полях саммита Алихан Смаилов также проведет ряд двусторонних встреч.